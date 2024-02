Tomek Strzelczyk pokazał, jak się robi prawdziwy żur. Spróbowałam i potwierdzam – jest bezkonkurencyjny

Żurek, czyli tradycyjna polska zupa na bazie zakwasu, który nadaje jej charakterystyczny kwaśny smak, króluje podczas świąt wielkanocnych. W tym roku warto wcześniej poszukać ciekawych inspiracji. Zamiast przyrządzać żurek według klasycznego przepisu – spróbujcie ugotować tę zupę z receptury Tomka Strzelczyka. Wasze danie będzie cudownie aromatyczne, ale też zaskakujące, ponieważ są tam składniki, których większość z nas sama z siebie nie dodałaby do tej zupy.

Jak zrobić prawdziwy żur? Przepis Tomka Strzelczyka

Tomasz Strzelczyk, uczestnik 4. edycji „MasterChef Polska” dzieli się swoimi patentami na obłędnie pyszne dania, publikując filmiki z przepisami na swoim kanale na YouTube. Ma on rzeszę fanów. Potrawy przyrządzone według jego receptury są „bezbłędne”. Podobnie jest z żurkiem. Kucharz pokazał, jak on sam robi tę tradycyjną zupę.

Dla wielu osób zaskoczeniem może być jeden dodatek, na który decyduje się Tomasz Strzelczyk. Mowa o suszonych grzybach. Ten składnik zdecydowanie wyróżnia się spośród całego wachlarza produktów. Doświadczony kucharz stawia też na przyprawy, które wzbogacają smak zupy. Musi być w niej wyczuwany majeranek, ale też lubczyk i czosnek. Możecie również wykorzystać prosty przepis na domowy zakwas na żurek. Jeśli jesteście fanami potraw przygotowanych przez Tomka Strzelczyka, to koniecznie zróbcie też pieczone ziemniaczki według jego receptury.

2,5 l wody

200 g wędzonych żeberek

garść suszonych grzybów

włoszczyzna

200 g świeżych żeberek

łyżka lubczyku

łyżka majeranku

150 g boczku

1,75 l zakwasu żytniego

sól

pieprz

5 ziemniaków

2 pętka białej kiełbasy

1 ząbek czosnku

2 cebule

pętko kiełbasy polskiej surowej

pętko kiełbasy wędzonej

liście laurowe

ziele angielskie Sposób przygotowania GotowanieNajpierw wlejcie wodę do garnka, a następnie ustawcie ją na średnim ogniu i wrzućcie do niej wędzone oraz świeże żeberka. Następnie dodajcie suszone grzyby, liście laurowe, ziele angielskie i pieprz. Całość gotujcie przez godzinę. Dodawania warzywW połowie gotowania do wody z przyprawami dodajcie warzywa, czyli cebulę przekrojoną na pół, dwie marchewki, por, pietruszkę, kawałek selera oraz czosnek. Całość gotujcie przez kolejne 30 minut pod przykryciem. Po tym czasie dodajcie pętka surowej kiełbasy i ziemniaki pokrojone w kostkę. SmażeniePotnijcie w kostkę dwie pozostałe kiełbasy i boczek, a następnie podsmażcie na gorącym tłuszczu. Pokrójcie w kostkę pozostałą cebulę i dodajcie do mięsa (powinno być już rumiane). Cebula powinna się zeszklić. Całą zawartość patelni umieśćcie później w garnku z wywarem i gotujcie przez około 20 minut. Dodawanie pozostałych składnikówNa koniec do zupy dodajcie lubczyk, majeranek i wlejcie zakwas. Całość zamieszajcie, dodajcie sól, pieprz i gotujcie na wolnym ogniu przez kolejne 10 minut.

Popularne błędy podczas gotowania żurku

Dobry przepis to podstawa pysznej zupy, jednak musicie wystrzegać się też popularnych błędów, które wiele osób popełnia podczas przygotowywania tej potrawy. Idealny żurek powinien mieć gładką i gęstą konsystencję, a jego smak musi być odpowiednio zbalansowany. Taki tradycyjny żurek najczęściej przygotowuje się na bazie białej, surowej kiełbasy. Posiada ona cienką osłonkę, która najczęściej pęka podczas gotowania. Warto przed wrzuceniem jej do wody delikatnie nakłuć ją widelcem. Dzięki temu podczas gotowania wydobędą się z niej cenne soki. W ten sposób wzbogacicie smak całej potrawy i sami przekonacie się o tym, że będzie dużo lepsza niż normalnie.

Z kolei Magda Gessler przestrzega, by nie dodawać do tego dania śmietany. Żeby uniknąć kulinarnej wpadki, nie powinno dosypywać się do żurku też mąki, ponieważ wtedy zupa stanie się o wiele cięższa. Trzeba uważać również z ilością dodawanej soli, ponieważ z uwagi na zakwas i kiełbasę żurek może być już i tak dość słony.

Z czym podawać żurek? Oryginalne pomysły

Tradycyjnie żurek podaje się z pieczywem i jajkami. Dość oryginalną opcją jest również zaserwowanie go w chlebie. Jeśli jednak chcecie nieco urozmaicić to tradycyjne danie – postawcie na nietypowe dodatki. Z pewnością goście będą pozytywnie zaskoczeni, jeśli zamiast jajka ugotowanego na twardo podacie taki żurek w zupełnie nowej odsłonie – z jajkiem sadzonym. Możecie też przyrządzić specjalne klopsiki z jajek na twardo. Z kolei zamiast białej kiełbasy dodajcie plasterki chrupiącego boczku, chipsa z salami lub szynkę parmeńską.

