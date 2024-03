Jajecznica w formie roladek wygląda i smakuje obłędnie. Moja rodzina kocha to danie, a robi się je ekspresowo

Jajecznica to dla mnie świetna propozycja na początek dnia. Spełnia wszystkie kryteria idealnego śniadania. Jest prosta i szybka w przygotowaniu, a w dodatku smaczna i pożywna. Jednak nawet najlepsze danie może się znudzić. Dlatego staram się zaskakiwać bliskich i przyrządzać smażone jajka na różne sposoby. Ostatnio postawiłam na roladki z jajecznicą.

Jak zrobić roladki z jajecznicą?

Do przygotowania roladek z jajecznicą najlepiej nadaje się szynka konserwowa ze względu na swój regularny kształt, choć oczywiście można użyć też innych rodzajów wędliny, na przykład szynki wędzonej czy gotowanej. Ważne, by pokroić ją w nieco grubsze plastry. W przeciwnym razie może nie wytrzymać naporu farszu i rozpadać się na kawałki podczas zawijania roladek.

Wskazówka: zamiast jajecznicy w roli nadzienia świetnie sprawdzi się również pasta jajeczna z dodatkiem żółtego sera, twarożek albo sałatka (na przykład jarzynowa). Aby roladki nie straciły swojej formy, warto obwiązać je szczypiorkiem lub spiąć wykałaczką.

Przepis: Roladki z jajecznicą Jajecznica w tym wydaniu z pewnością zasmakuje nawet największym niejadkom. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 10 Składniki 6 jajek

1 łyżeczka masła

sól, pieprz

10 plasterków szynki Sposób przygotowania Szykowanie masy jajecznejJajka wybijcie do miski, rozmieszajcie widelcem. Dodajcie trochę soli i pieprzu, do smaku. Smażenie jajecznicyRozgrzejcie patelnię, połóżcie na niej masło. Wylejcie masę jajeczną i smażcie całość na niedużym ogniu, aż jajka zetną się tak, jak lubicie. W czasie smażenia jajecznicę kilka razy zamieszajcie. Formowanie roladekNa każdy plaster szynki wyłóżcie trochę jajecznicy, tak by jeden jego bok był wolny. Rolowanie szynki zacznijcie od posmarowanego brzegu.

Do jajecznicy możecie dodać różne warzywa, na przykład szpinak. Dzięki temu będzie bardziej sycącą, a same roladki udekorować przed podaniem, na przykład szczypiorkiem czy pomidorkami koktajlowymi.

Jak przechowywać roladki z jajecznicą?

Roladek z jajecznicą lepiej nie robić na „zapas”. Najsmaczniejsze są zaraz po przygotowaniu. Ich zrobienie nie jest skomplikowane ani pracochłonne. Nie zajmuje dużo czasu. Z pewnością uporacie się z tym zadaniem przed wyjściem do pracy, szkoły lub na uczelnię. A jeśli zamiast jajecznicy, wykorzystacie inne nadzienie, to możecie roladki zabrać je ze sobą, w pojemniku do przechowywania żywności.

