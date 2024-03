Ekspresowe ciasto czekoladowe robię w 10 minut. Każdy się nim zajada, a po chwili zostają tylko okruszki

Każdemu z nas zdarzają się takie dni, kiedy mamy ochotę na coś słodkiego, jednak brakuje nam czasu na pieczenie ciasta i nie możemy sobie pozwolić na spędzenie kilku godzin w kuchni. Warto wtedy sięgnąć po przepisy na takie błyskawiczne desery. Jednym z nich jest ekspresowe ciasto czekoladowe, czyli wypiek, któremu naprawdę trudno się oprzeć. Tym smakołykiem będą się zajadać zarówno dzieci, jak i dorośli. Nawet jeśli macie mało czasu, to wcale nie musicie go kupować. Możecie sami zrobić je naprawdę szybko, jeśli skorzystacie z naszego przepisu.

Jak zrobić ekspresowe ciasto czekoladowe?

Ciasto czekoladowe to klasyczny deser, który zachwyca intensywnym smakiem czekolady i puszystą teksturą. Znanych jest wiele wersji tego wypieku – od klasycznego brownie po fit ciasto czekoladowe. My proponujemy niezwykle prosty przepis na ten placek, jego przygotowanie zajmie wam zaledwie 10 minut, całą resztę „zrobi” już za was piekarnik.

Przepis: Ekspresowe ciasto czekoladowe Sami zobaczycie, że po ten przepis będziecie sięgać naprawdę często. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 40 min. Liczba porcji 1 Składniki 2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 czekolada mleczna

2 jajka

1/2 szklanki cukru

2 szklanki mąki pszennej

1 szklanka mleka

1/3 szklanki oleju

2 łyżeczki kakao Sposób przygotowania MieszanieNajpierw do jednej miski wsypcie mąkę z cukrem, proszkiem do pieczenia i kakao. Całość wymieszajcie. W drugiej misce wymieszajcie jajka, olej oraz mleko. Później połączcie składniki w jedną masę – powinna być jednolita i bez grudek. PieczenieTak przygotowane ciasto wlejcie do formy (wyłóżcie ją wcześniej papierem do pieczenia). Do masy wsypcie drobno posiekaną lub startą na tarce czekoladę. Całość wymieszajcie i wstawcie do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza. Ciasto pieczcie przez 40 minut.

Jak podawać ciasto czekoladowe?

Takie ciasto czekoladowe możecie podawać na bardzo wiele sposobów. Będzie smakować naprawdę doskonale, jeśli przełożycie je kremem i konfiturą, a na koniec udekorujecie bitą śmietaną. Możecie je też modyfikować na różne sposoby, dodając do niego bakalie, świeże owoce (na przykład truskawki, maliny) lub orzechy. Połączeniem, które lubi wiele osób, jest też ciasto czekoladowe z wiśniami – delikatna cierpkość owoców doskonale przełamuje słodycz czekolady.

Świetnym dodatkiem do ciasta jest też polewa czekoladowa. Możecie wybrać polewę mleczną, gorzką lub białą. Ciekawym pomysłem jest podanie ciasta czekoladowego z lodami – postawcie na tradycyjne lody waniliowe lub eksperymentujcie z innymi smakami. Możecie podać też ciasto z plasterkami truskawek, malinami, jagodami lub kawałkami banana. Dodadzą one świeżości i lekkości do intensywnego smaku czekolady. Ciasto możecie posypać też cukrem pudrem, ozdobić płatkami migdałów lub wiórkami kokosowymi.

Inne pomysły na błyskawiczne desery

W sytuacji, gdy macie ochotę na coś słodkiego, możecie skorzystać też z innych pomysłów na desery, które zrobicie w ciągu kilku minut. Idealną propozycją jest ekspresowe ciasto jogurtowe lub crumble, czyli najlepszy deser dla zabieganych. Ciekawym rozwiązaniem jest również przygotowanie deserów z jogurtu greckiego. Wystarczy dodać do jogurtu ulubione owoce, miód i orzechy, a w mig powstanie pyszna przekąska, która zaspokoi wasz apetyt na „coś słodkiego”. Jeśli nie macie chęci piec ciasta – możecie zrobić pyszne racuchy z jabłkami, chlebek bananowy lub ryż zapiekany z jabłkami.

Czytaj też:

To mój sekret obłędnie smacznej bezy. Wystarczy dodać „extra” jeden tani składnikCzytaj też:

Babka piaskowa na Wielkanoc będzie puszysta i wilgotna pod 1 warunkiem. Moja mama lekko ją „upija”