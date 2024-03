To mój sekret obłędnie smacznej bezy. Wystarczy dodać „extra” jeden tani składnik

Beza to lekki i puszysty deser, który jest bardzo popularny i lubiany, a więc często gości na naszych stołach. Uchodzi jednak za smakołyk dość trudny w przygotowaniu. Pyszna beza powinna być chrupiąca z wierzchu, a w środku miękka i lekko ciągnąca się. Jeśli jednak będziecie przestrzegać kilku podstawowych zasad – z pewnością wam się uda. Naprawdę spektakularny efekt osiągniecie wtedy, gdy skorzystacie z triku, który sama dawno temu znalazłam w jednej ze starych książek kucharskich. Odkąd z niego korzystam – moja beza jest chwalona przez całą rodzinę.

Jak zrobić obłędnie smaczną bezą? Prosty patent

Sekretem przepysznej bezy jest dodanie odrobiny mąki ziemniaczanej. Wystarczy 1 łyżeczka mąki ziemniaczanej na 4 jajka. Choć z pozoru ten składnik wydaje się zbędny, to uwierzcie, że naprawdę potrafi „zdziałać cuda”. Dlaczego jest tak ważny? Wynika to z faktu, że dzięki tej mące beza ma twardszą i grubszą warstwę zewnętrzną, a o to przecież chodzi. W ten sposób będzie bardziej chrupiąca, co idealnie „podbije” miękkie wnętrze tego deseru. Musicie jednak pamiętać o tym, że mąka delikatnie zmieni strukturę bezy, a przez to w trakcie pieczenia mogą pojawić się specyficzne pęknięcia – zrezygnujcie więc z tego patentu, jeśli zależy wam na tym, by wypiek prezentował się elegancko. Trik z mąką ziemniaczaną przyda się również przy robieniu tortów bezowych przekładanych kremami. Jej dodawania należy jednak unikać podczas przygotowywania małych bez.

Z czym podawać bezę? Ciekawe pomysły

Do bezy pasuje naprawdę bardzo wiele kremów – postawcie przede wszystkim na takie, które wy lubicie. Jeśli jednak nie macie pomysłu, to możecie skorzystać z naszych propozycji. Jednym z kremów, z którym ten deser będzie smakować naprawdę znakomicie, jest masa śmietankowo-maślana. Możecie jednak wybrać też znacznie prostszą opcję, na przykład bitą śmietanę (dodajcie do niej odrobinę wanilii lub cukru pudru) czy serek mascarpone – efekt też będzie świetny.

Do bezy idealnie pasują również świeże owoce – możecie postawić na truskawki, maliny lub borówki. Dzięki tym dodatkom deser będzie się też naprawdę pięknie prezentować. Jako ozdoba dobrze sprawdzi się też kilka listków mięty, a całość możecie polać odrobiną sosu owocowego.

O czym pamiętać podczas pieczenia bezy?

Podczas robienia bezy bardzo ważne jest oddzielenie białek od żółtek, a następnie porządne ich ubicie. Pamiętajcie również, by obserwować bezę podczas jej pieczenia – w tym przypadku nie powinniście się zdawać wyłącznie na czas podany w przepisie, ponieważ wiele zależy od grubości waszej bezy, ale też gramatury jajek, a przede wszystkim – specyfiki waszego piekarnika.

Musicie też zwrócić szczególną uwagę na naczynie, w którym będziecie ubijać pianę z białek. Nie wyjdzie ona taka, jak powinna, jeśli miało ono wcześniej kontakt z tłuszczem lub wodą. Jeśli macie ochotę na więcej takich wypieków – przygotujcie ciasteczka bezowe lub szarlotkę z bezą, czyli ciasto jabłkowe „pod chmurką”.

