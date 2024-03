Ta szybka i efektowna tarta gości u mnie na wielkanocnym stole. Rodzina zawsze się nią zachwyceni

Tarta to danie wywodzące się z kuchni francuskiej. Świetnie smakuje nie tylko w wersji słodkiej, ale również wytrawnej. Doskonale komponuje się z wieloma różnymi dodatkami i daje duże pole do popisu, nawet tym kucharzom, którzy nie mają dużego doświadczenia kulinarnego. Jej przygotowanie nie wymaga dużego nakładu pracy ani specjalnych umiejętności. Wielkanocna tarta z jajkiem jest tego najlepszym przykładem. Wypróbuj mój przepis na ten wielkanocny hit.

Przepis: Wielkanocna tarta Wytrawna tarta z jajkiem to świetny sposób na urozmaicenie świątecznego menu. Świetnie się prezentuje i jeszcze lepiej smakuje. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 6 Składniki 300 g mąki pszennej

125 g zimnego masła

1-2 łyżki zimnej wody

9 jajek

1 cebula

150 ml śmietanki (36%)

50 ml śmietany (12%)

szczypta słodkiej mielonej papryki

szczypta ostrej mielonej papryki

szczypta majeranku

2-3 łyżeczki chrzanu

2-3 łyżeczki majonezu

sól

pieprz Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUgotuj pięć jajek na twardo. Obierz cebulę z łupin i pokrój ją na mniejsze części (np. plasterki). Robienie ciastaMąkę i masło przełóż do miski. Dodaj wodę, jedno całe jajko, majeranek i szczyptę soli. Połącz wszystkie składniki, a następnie zagnieć ciasto. Potem owiń je folią spożywczą i włóż je do lodówki na około 20 minut. Wysmaruj formę do pieczenia ciastem i podsyp mąką. Przygotowywanie farszuWbij trzy całe jajka do miski. Dodaj śmietankę, śmietanę, majonez i chrzan. Połącz składniki, a następnie dopraw wszystko solą, pieprzem i papryką. Dodaj cebulę i całość wymieszaj. Pieczenie spoduCiasto rozwałkuj, przełóż do formy i nakłuj gęsto widelcem. przykryj papierem do pieczenia i obciąż grochem lub fasolą. Wstaw je do nagrzanego do temperatury 170°C piekarnika (z łączonym termoobiegiem) na 10-15 min. Piecz, dopóki się nie zarumieni. Pieczenie tartyPrzelej masę jajeczno-śmietanową na podpieczone ciasto. Na wierzchu połóż połówki lub ćwiartki ugotowanych jajek. Piecz w piekarniku z termoobiegiem nagrzanym do temperatury 170 stopni, dopóki masa się nie zetnie (20-35 minut).

Wielkanocna tarta – wskazówki

Jeśli chcesz zaoszczędzić jeszcze więcej czasu podczas świątecznych przygotowań, możesz zrobić tę tartę z wykorzystaniem gotowego ciasta francuskiego. Pamiętaj też, że możesz dowolnie modyfikować wskazany przepis i dostosowywać go do swoich preferencji smakowych, na przykład dodać do wypieku nie tylko jajka, ale również szynkę, boczek lub kiełbasę. Doskonale sprawdzi się także żółty ser bądź szpinak (świeży albo mrożony). Jak widzisz opcji nie brakuje, a przyrządzanie tarty to świetna okazja do tego, by dać upust swojej kreatywności.

Jeżeli natomiast zależy ci na tym, żeby nieco „odchudzić” tartę, wykorzystaj mąkę owsianą zamiast pszennej (zawiera błonnik, który usprawnia metabolizm i przedłuża uczucie sytości po posiłku). Możesz też zamienić śmietankę na jogurt naturalny (na przykład typu greckiego). Dzięki tym prostym trikom danie będzie mniej kaloryczne, a jednocześnie bardziej sycące. Już niewielka porcja wystarczy, by zaspokoić głód.

Z czym podawać wielkanocną tartę?

Wielkanocna tarta najlepiej smakuje na ciepło. Możesz przed podaniem posypać ją posiekanym szczypiorkiem, koperkiem, bazylią lub natką pietruszki. Będzie się świetnie prezentować w towarzystwie kolorowych warzyw, takich jak na przykład papryka, cukinia, sałata czy pomidory.

