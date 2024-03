Jajka z tym farszem to moje popisowe danie, chodzi o jeden składnik. Nawet szwagierka prosiła o przepis

Jajka są nieodłącznym symbolem Wielkanocy, odzwierciedlającym nowe życie i odrodzenie. Na świątecznym stole są więc podawane w najróżniejszych odsłonach. Oczywiście pojawiają się jako dodatek do żurku czy barszczu białego, ale też w różnego rodzaju sałatkach. Często serwuje się je również „solo” lub z dodatkiem majonezu albo chrzanu. Ja od lat robię do nich dość niestandardowe nadzienie. Moim specjałem zajada się cała rodzina.

Jak zrobić jajka faszerowane tuńczykiem? Prosty przepis

Jajka faszerowane w wielu domach są obowiązkową pozycją na wielkanocnym stole. Moim ulubionym połączeniem jest farsz z dodatkiem tuńczyka. Ryba ta raczej rzadko pojawia się podczas Wielkanocy, więc będzie miłą odmianą dla waszych kubków smakowych. Tak przygotowane jajka znikają ze świątecznego stołu w ciągu kilku chwil. To naprawdę ciekawe połączenie smaków, a dzięki odrobinie tuńczyka potrawa staje się też bardziej sycąca.

natka pietruszki

majonez

odrobina musztardy

6 jajek

pół puszki tuńczyka

sól, pieprz

szczypior Sposób przygotowania Przygotowanie jajekNajpierw ugotujcie jajka na twardo, obierzcie je, przekrójcie na pół i wyciągnijcie żółtka. Następnie rozgniećcie żółtka widelcem. Mieszanie składnikówRozgniecione żółtka połączcie z tuńczykiem (odcedźcie go wcześniej z zalewy). Jeśli chcecie, żeby jego smak był bardziej wyczuwalny, to użyjcie całej puszki. Dodajcie odrobinę posiekanej natki pietruszki i szczypiorku. Całość połączcie z majonezem, musztardą i przyprawami, a następnie porządnie wymieszajcie. Nadziewanie jajekPrzygotowany farsz przełóżcie do białek. Całość możecie ozdobić jeszcze majonezem i pokrojonym szczypiorkiem.

Inne pomysły na farsz do jajek wielkanocnych

Jajka faszerowane przygotowuje się szybko i prosto. Na samym początku należy przekroić ugotowane jajka na pół, a później wydrążyć z nich łyżką żółtka. Następnie trzeba je zmieszać z różnymi dodatkami i nadziać nimi połówki jajek. W ten sposób uzyskacie apetyczną i naprawdę pyszną przystawkę.

Takie jajka ugotowane na twardo możecie podać na przykład z domowym sosem chrzanowym, jednak pomysłów jest znacznie więcej. Doskonale będą smakować też z łososiem lub śledziem i buraczkami. Połówki jajek gotowanych na twardo możecie serwować też z dodatkiem hummusu i posypać posiekanymi świeżymi ziołami, takimi jak natka pietruszki czy kolendra. Żółtka jajek można mieszać z najróżniejszymi składnikami – wedle waszych preferencji smakowych. Nie bójcie się eksperymentować – dobrze sprawdzą się do tego na przykład majonez, musztarda, szczypiorek, koperek, ale też pieczarki, papryka, szynka, łosoś, a nawet suszone pomidory czy awokado.

O czym pamiętać przygotowując jajka faszerowane na Wielkanoc?

Jeśli chcecie, żeby takie faszerowane jajka kusiły swoim wyglądem na stole wielkanocnym – koniecznie zadbajcie najpierw o to, by je ładnie obrać. Im jajko jest starsze, tym trudniej będzie to zrobić (jest to związane z jego pH). Istnieje jednak kilka trików, które to ułatwią. Przede wszystkim przed gotowaniem wyciągnijcie jajka wcześniej z lodówki – tak, by nabrały temperatury pokojowej. Zróbcie to około godzinę przed gotowaniem. Ważne jest również, żeby jajka wkładać do zimnej wody. Sprawdźcie też patenty na łatwe obieranie jajek. Możecie zapoznać się także ze ściągawką, jak długo gotować jajka – wtedy będziecie mieć pewność, że wyjdą naprawdę idealne.

I na sam koniec: pamiętajcie, że jajka faszerowane będą najładniej prezentować się na ozdobnym półmisku. Warto również wykorzystać porcelanową paterę z wyznaczonymi miejscami na jajka. Całość śmiało możecie ozdobić też szczypiorkiem czy posiekanymi ziołami.

