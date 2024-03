Dodaję majonez do kotletów schabowych. Smakują jak marzenie i są idealnie soczyste

Kotlet schabowy jest jednym z najbardziej klasycznych i lubianych dań w polskiej kuchni. Przygotowuje się go z plastra schabu, następnie obtacza w jajku i bułce tartej, odpowiednio doprawia i smaży na złocisty kolor. Mamy jednak jeszcze lepszy patent na to, by nieco urozmaicić tę potrawę, a przy tym nadać jej wspaniałego smaku. Chodzi o wykorzystanie majonezu, czyli produktu, który wiele osób wręcz uwielbia.

Jak zrobić marynatę z majonezem do kotletów schabowych?

Kotlety schabowe w klasycznej odsłonie mogą się dość szybko znudzić. Jeśli macie ochotę na drobny, kulinarny eksperyment – spróbujcie dodać do nich majonez. Choć z pozoru wydaje się to dość niespotykanym połączeniem, to gwarantujemy, że wasza potrawa będzie smakować naprawdę genialnie. Dodatkowo mięso stanie się soczyste i bardziej miękkie.

W jaki sposób dodać majonez do mięsa? Chodzi o przyrządzenie specjalnej marynaty, w której zanurzycie później mięso. Ten patent sprawdzi się szczególnie dobrze w przypadku twardego schabu – po odpowiednim zamarynowaniu go, będzie rozpływać się w ustach.

Przepis: Marynata majonezowa Kotlety przyrządzone w takiej marynacie to dosłownie niebo w gębie, musicie ich spróbować. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 6 Składniki 1 jajko

1 łyżka natki pietruszki

1/2 łyżeczki soli

odrobina pieprzu

1 łyżka majonezu

1 łyżka siekanego koperku

1 łyżka soku z cytryny Sposób przygotowania Łączenie składnikówNajpierw rozbijcie w większej misce jajko i dodajcie do niego majonez. Całość dokładnie wymieszajcie, aż powstanie kremowa masa. Mieszanie marynatyNastępnie dodajcie koperek, pietruszkę, sok z cytryny oraz przyprawy. Wszystko porządnie wymieszajcie, by składniki połączyły się ze sobą. Marynowanie mięsaW tak przygotowanej marynacie umieśćcie kawałki wcześniej rozbitego schabu. Wstawcie do lodówki i pozostawcie tam na minimum 4 godziny. Możecie mięso pozostawić w marynacie też na całą noc.

Inne patenty na pyszne kotlety ze schabu

Kotlety schabowe najlepiej smakują, gdy ich wnętrze jest cudownie soczyste, a z kolei panierka powinna być idealnie chrupiąca. O jakich zasadach należy więc pamiętać, przygotowując kotlety schabowe, by móc cieszyć się ich świetnym smakiem? Żeby były miękkie, kluczowe jest odpowiednie rozbicie mięsa. Żeby uzyskać taki efekt, możecie wcześniej też namoczyć schab w mleku. Jeśli z kolei zależy wam na tym, żeby kotlety nie kurczyły się podczas smażenia – odkrójcie wcześniej z nich wszystkie chrząstki i żyłki.

Istotne jest również, żeby panierka dobrze przylegała do kotleta – dostanie się wtedy do niej mniej wody z mięsa, dzięki czemu kotlet nie będzie wysuszony. Zachowajcie więc odpowiednią kolejność podczas obtaczania – najpierw zróbcie to w mące, potem w jajku, a na koniec w bułce tartej. Sprawdźcie też inne triki na idealne schabowe.

Ciekawe sposoby na przygotowanie kotletów schabowych

Jeżeli macie już dość tradycyjnej wersji kotletów schabowych, to spróbujcie podać je w nieco innej odsłonie. Świetnie będą smakować na przykład zaserwowane w sosie musztardowym z dodatkiem świeżej natki pietruszki, ale też możecie zapiec takie kotlety z serem i pieczarkami. Ciekawym pomysłem jest również przyrządzenie „schabu po kowalsku” – jest to kotlet schabowy z cebulą i żółtym serem w słodko-ostrej marynacie z majonezem i ketchupem. Smakowitym połączeniem jest też kotlet z jajkiem sadzonym. Całość przyrządźcie tak, żeby żółtko rozlało się po wierzchu kotleta – w ten sposób uzyskacie pyszny sos, ale też ciekawą teksturę całości. Możecie przygotować także kotlety schabowe z piekarnika, wtedy będą nieco zdrowsze. Podpowiadamy też, co zrobić, żeby schab był nieziemsko miękki i soczysty.

