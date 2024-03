W tym roku zaskoczę bliskich. Zamiast żurku podam zupę, którą Czesi zajadają się nie tylko od święta

Kulajda to tradycyjna czeska zupa. Cieszy się dużą popularnością zwłaszcza w południowym regionie kraju. Można ją jednak spotkać również w innych państwach. Chętnie serwują ją słowackie i polskie restauracje. Ma gęstą konsystencję i ciekawy, słodko-kwaśny posmak. Syci, dodaje energii i na długo zapada w pamięć. Jednocześnie zachęca do eksperymentowania, ulepszania tradycyjnej receptury oraz poszukiwania nowych połączeń smakowych. Jakiś czas temu na swój kulinarny „warsztat” wzięła ją sama Ewa Wachowicz.

Jak zrobić kulajdę według przepisu Ewy Wachowicz?

Kulajda doczekała się wielu różnych wersji. Przepis Ewy Wachowicz uwzględnia białe, wytrawne wino (nie znajdziecie go w oryginalnej recepturze). Alkohol podkreśla smak bulionu, a jednocześnie dodaje zupie kwasowości. Spełnia podobną funkcję jak ocet jabłkowy. Jeśli chcecie, możecie śmiało pominąć ten składnik lub znacznie zmniejszyć jego ilość. Dzięki temu nie trzeba będzie długo czekać aż alkohol odparuje, a zupa ugotuje się szybciej. Pamiętajcie, by kulajdy z dodatkiem wina nie serwować dzieciom, kobietom w ciąży oraz innym osobom, które z różnych względów zachowują abstynencję. Nawet jeśli maksymalnie zredukujecie wino, to jego śladowe ilości nadal mogą pozostawać w zupie.

Przepis: Kulajda Ta czeska zupa z grzybami i jajkiem zachwyca smakiem. Musicie jej spróbować. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Czeska Czas przygotowania 1 godz. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 1 Składniki 500 g świeżych grzybów leśnych

3 ziemniaki

1 cebula

15 g masła klarowanego

250 ml białego wina wytrawnego

1, 5 l wywaru jarzynowego

5 g mielonego kminku

sól

100 ml kwaśnej śmietany

5 g cukru

5 g octu jabłkowego

natka pietruszki Sposób przygotowania Szykowanie składnikówGrzyby oczyśćcie i pokrójcie na mniejsze części. Obierzcie ziemniaki ze skórki, a następnie pokrójcie je w kostkę. Usuńcie łupiny z cebuli i posiekajcie warzywo. Robienie zupyW garnku rozgrzejcie masło i zeszklijcie cebulę. Dodajcie grzyby, wymieszajcie całość i podsmażcie na mocnym ogniu. Zalejcie składniki winem. Poczekajcie aż alkohol odparuje. Przyprawcie całość kminkiem. Dorzućcie ziemniaki. Wlejcie do garnka ciepły wywar jarzynowy. Dodajcie sól i gotujcie zupę pod przykryciem aż ziemniaki zmiękną. Zabielcie całość śmietaną. Na koniec dodajcie cukier i ocet jabłkowy. Podawanie zupyPrzelejcie zupę do miseczek i posypcie poszczególne porcje posiekanym koperkiem albo rozdrobnioną natką pietruszki. Zupę poddawajcie z ugotowanym lub sadzonym jajkiem.

Wskazówki, jak zrobić czeską zupę z grzybami i jajkiem

Do przygotowania kulajdy możecie wykorzystać nie tylko świeże, ale również suszone grzyby (prawdziwki, maślaki itp.). Pamiętajcie jednak, by wcześniej namoczyć je w wodzie (powinny się w niej „kąpać”) przez co najmniej godzinę. Tradycyjnie zupę podaje się z jakiem poszetowym („w koszulce”). Dobrze sprawdzi się też jajko sadzone, ugotowane na twardo albo na półmiękko. Wszystko zależy od waszych preferencji. Zupa świetnie smakuje również w połączeniu z tradycyjnymi grzankami. Jeśli chcecie bardziej „podkręcić” smak kulajdy, dodajcie do niej trochę konfitury z żurawiny pod koniec gotowania (wystarczy jedna łyżeczka).

