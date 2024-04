Błyskawiczne babeczki czekoladowe. Zrobisz je w kilka minut, a znikną jeszcze szybciej

Po Wielkanocy zwykle odczuwamy przesyt, jeśli chodzi o mazurki, serniki, baby oraz inne wypieki. Nie oznacza to jednak, że mija nam ochota na coś słodkiego. Ta potrafi dopaść znienacka, często w najmniej odpowiednim momencie (kiedy nie mamy czasu na gotowanie czy pieczenie). Co zrobić w takiej sytuacji? Sięgać po gotowe słodycze? Niekoniecznie. Znalazłam inne, lepsze i zdrowsze rozwiązanie – przepis na błyskawiczne babeczki czekoladowe z płatków kukurydzianych. Zobacz, jak je zrobić.

Jak zrobić babeczki czekoladowe z płatków kukurydzianych?

Przepis na babeczki jest dziecinnie prosty. Do przygotowania muffinek potrzebujesz jedynie czterech składników. Słodkości zrobisz w ciągu kilku minut. Potem musisz jedynie włożyć je do zamrażarki, by stężały. Jeśli chcecie możecie wzbogacić muffinki o drażetki czekoladowe lub cukrową posypkę. Wszystko zależy od waszej inwencji twórczej. Robienie babeczek może być świetną zabawą, zwłaszcza gdy do wspólnego kucharzenia zaprosicie dzieci.

Przepis: Babeczki czekoladowe z płatków kukurydzianych Ten błyskawiczny i pyszny deser z pewnością skradnie serca zarówno dużych, jak i małych smakoszy. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. 5 min. Liczba porcji 5 Składniki 50 g łatków kukurydzianych

100 g czekolady

50 g masła

45 ml miodu

garść drażetek czekoladowych Sposób przygotowania Szykowanie składnikówRozpuść czekoladę w kąpieli wodnej i roztop masło. Łączenie składnikówPołącz czekoladę z masłem. Dodaj do masy miód i płatki kukurydziane. Całość wymieszaj. Robienie babeczekMasę przełóż do foremek na muffinki. Do każdej babeczki dorzuć kilka czekoladowych drażetek (opcjonalnie). Wsadź foremki do zamrażalnika na 2 godziny.

Inne propozycje deserów z płatków kukurydzianych

Płatki kukurydziane dobrej jakości (bez dodatku cukru, barwników czy konserwantów) mają wiele cennych właściwości. Zawierają między innymi magnez, fosfor, selen, żelazo, a także witaminy z grupy B. Możesz je wykorzystać nie tylko do zrobienia czekoladowych babeczek, ale również innych błyskawicznych deserów. Wystarczy połączyć je z jogurtem naturalnym i sezonowymi owocami, by stworzyć pyszną, a zarazem zdrową przekąskę, która pozwoli szybko zaspokoić „mały głód”. Taki jogurtowo-kukurydziany deser zrobisz w mgnieniu oka, nawet w przerwie w pracy.

