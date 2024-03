To lepsza wersja sernika baskijskiego. Przepis poleca znany bloger kulinarny

Rozkoszny chętnie odsłania przed swoimi obserwatorami tajniki polskiej i światowej kuchni. Pisze książki kucharskie. Prowadzi też bloga kulinarnego, na którym publikuje ulepszone wersje popularnych przepisów. Jakiś czas temu wziął na warsztat sernik baskijski. Oryginalna receptura na to ciasto pochodzi z San Sebastian (stąd jego druga nazwa). Michał Korkosz wprowadził do niego kilka prostych, ale jednocześnie znaczących modyfikacji.

„W Madrycie sernik to nieśmiertelny deser modnych restauracji (tak jak fondant czekoladowy w Polsce). Inaczej niż w San Sebastian, tutaj zawsze usadzony jest on na kontrastującym ciasteczkowym spodzie, a jego wnętrze (w tych najbardziej modnych knajpkach) pozostaje półsurowe, wylewające się na talerzyk niczym gęste mleko. Moja wersja jest kompromisem pomiędzy tymi dwoma podejściami” – czytamy w jednym z wpisów młodego kucharza.

Jak zrobić sernik baskijski w wersji Rozkosznego?

Michał Korkosz dodaje do swojej wersji sernika baskijskiego trzy dość nietypowe składniki. Chodzi o sól, wanilię oraz jogurt typu greckiego. Dzięki nim ciasto zyskuje bardziej wyrazisty smak. Poza tym Rozkoszny zrezygnował z dodatku mąki, zwiększył temperaturę pieczenia i wydłużył czas, jaki deser spędza w piekarniku. Te wszystkie zmiany przyniosły spektakularny i obłędnie pyszny efekt.

Przepis: Sernik baskijski według Rozkosznego Wersja sernika baskijskiego polecana przez Michała Korkosza jest niebiańsko kremowa i obłędnie pyszna. Musicie jej spróbować. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Hiszpańska Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 1 Składniki 180 g ciasteczek, typu digestives

3 łyżki masła

750 g serka śmietankowego typu Philadelphia

250 g gęstego jogurtu greckiego

250 g drobnoziarnistego cukru

6 dużych jajek

400 ml śmietany kremówki 36%

3 g drobnej soli morskiej

5 g ekstraktu waniliowego Sposób przygotowania Szykowanie składnikówOdsączcie jogurt z serwatki na sitku. Roztopcie masło i wymieszajcie je ze zblendowanymi na pył ciasteczkami. Pieczenie spoduWysmarujcie masłem tortownicę. Jej spód i boki wyłóżcie papierem do pieczenia (powinien wystawać 4 lub 5 centymetrów ponad formę). Rozgrzejcie piekarnik (grzanie góra-dół) do 200 stopni. Przełóżcie ciasteczkową masę do tortownicy i dociśnijcie ją, by pozbyć się pęcherzyków powietrza. Wstawcie spód do piekarnika i pieczcie przez około 6 minut (do całkowitego wysuszenia). Robienie masy serowejSer, jogurt i cukier utrzyjcie za pomocą miksera. Masa powinna być gładka i aksamitna. Potem zacznijcie stopniowo dodawać jajka, jedno po drugim, cały czas mieszając. Na koniec wlejcie śmietanę i wanilię. Doprawcie całość solą i połączcie wszystkie składniki. Masa będzie dość płynna. Pieczenie sernikaMasę serową wylejcie powoli na wystudzony spód. Pieczcie ciasto w temperaturze 240 stopni przez około 30 minut aż jego wierzch nabierze ciemnobrązowego, bursztynowego koloru. Nie przejmujcie się, jeśli sernik będzie się „trząsł jak galareta”. Tak powinno być. Masa zetnie się dopiero podczas chłodzenia. Chłodzenie sernikaSernik wystudźcie w temperaturze pokojowej, a następnie przełóżcie ciasto do lodówki na minimum 8 godzin (dzięki temu zyska odpowiednią konsystencję).

Sernik baskijski – wskazówki

Do przygotowania spodu sernika można wykorzystać nie tylko ciastka, ale również krakersy, herbatniki maślane albo pełnoziarniste. Dzięki temu ciasto zyska ciekawy smak. Jeśli nie macie pod ręką, serka typu Philadelphia, wykorzystajcie twaróg sernikowy wymieszany z mascarpone. Wypiek pozostanie pyszny, ale zmieni się nieco jego konsystencja. Będzie mniej kremowa. Deser po wystygnięciu trzeba przełożyć do lodówki. Przed podaniem można posypać sernik cukrem pudrem i skarmelizować go przy użyciu palnika kuchennego. Nabierze jeszcze piękniejszego, ciemnobrązowego koloru.

Czytaj też:

Polskie ciasto uznane za najlepszy deser serowy na świecie. W tyle smakołyki z Hiszpanii i GrecjiCzytaj też:

Dodaję płatki owsiane do mazurka wielkanocnego. Chrupią aż miło, a ciasto błyskawicznie znika ze stołu