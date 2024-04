Byłam w szoku, że z płatków owsianych można zrobić nawet kluski. To mój „ekspresowy obiad” w 15 minut

Płatki owsiane zazwyczaj jemy w klasycznej formie pod postacią owsianki. Jest pyszna, sycąca i niezwykle zdrowa, a co więcej – można podawać ją naprawdę na wiele sposobów – zarówno w wersji wytrawnej, jak i na słodko. Wykorzystując jednak płatki owsiane, wcale nie musicie ograniczać się do potraw typowo śniadaniowych, przyrządzicie z nich też pyszny obiad. Sama byłam niezwykle zaskoczona, gdy trafiłam na przepis na kluski z płatkami owsianymi. Nie sądziłam, że ta potrawa może smakować tak dobrze.

Jak zrobić kluski z płatkami owsianymi? Prosty przepis

Kluski z płatkami owsianymi to proste i szybkie w przygotowaniu danie. Raczej nie jest ono popularne, więc z pewnością, gdy je przygotujecie – zaskoczycie domowników. Jest doskonałą alternatywą dla gotowych makaronów ze sklepowych półek lub kopytek. Możecie podać je na śniadanie, na przykład z mlekiem. Będą też idealnie smakować z różnego rodzaju sosami i dodatkami, ale też zaserwowane „solo”. Kluski z płatkami owsianymi możecie podać również ze świeżymi owocami i jogurtem naturalnym.

Przepis: Kluski z płatkami owsianymi Te kluski będą ciekawą alternatywą, a do tego możecie podać je na wiele pysznych sposobów. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 2 szklanki płatków owsianych

2,5 szklanki mleka

3 jajka

1 łyżka mąki

8 dag masła

sól Sposób przygotowania Gotowanie mlekaNajpierw zagotujcie mleko z łyżką tłuszczu. Wsypcie płatki i gotujecie do momentu, aż powstała masa będzie już odstawać od boków naczynia. Przygotowanie masyZdejmijcie garnek z ognia, przestudźcie masę. Następnie dodajcie do niej jajka i mąkę. Całość porządnie wymieszajcie. Robienie klusekMasę kładźcie za pomocą łyżeczki do wrzącej, osolonej i ugotowanej wody. Na koniec całość odcedźcie. Takie kluski możecie podawać na przykład z podsmażoną cebulką, surówką lub w wersji na słodko. Możecie podać je też z mlekiem, jako śniadanie.

Co jeszcze można przygotować z płatków owsianych?

Choć z pozoru płatki owsiane wcale nie kojarzą się z dużą ilością potraw, w których można je wykorzystać, to w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Nie tylko są świetnym dodatkiem do smoothie, omletów, jajecznicy. Możecie dodać je również do naleśników, przygotować z nich spód do ciasta, a nawet zrobić kotlety z płatkami owsianymi. Świetnie sprawdzą się też jako dodatek do placków ziemniaczanych – danie będzie zdrowsze, ale nabierze też różnorodnej faktury, co jest niezwykle istotne w kwestii późniejszych doznań smakowych. Możecie dorzucić garść takich płatków też do racuchów lub innych placuszków. Ciekawym pomysłem jest też przygotowanie z nich panierki do kotletów. Świetnie sprawdzą się również jako składnik kruszonki na ciasto.

Dlaczego warto włączyć płatki owsiane do diety?

Płatki owsiane to bogactwo wartościowych składników. Z łatwością możemy „przemycić” je w różnych potrawach. Warto włączyć więc te drobinki do swojej diety. Znajdziemy w nich między innymi witaminy z grupy B, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mózgu. Dodatkowo są jednym z lepszych źródeł błonnika pokarmowego – oznacza to, że po ich zjedzeniu czujemy się dłużej syci i nie sięgamy po przekąski między posiłkami (są więc polecane dla osób, które walczą z niechcianymi kilogramami). Przyczynia się on także do regulacji poziomu cukru we krwi oraz obniżenia stężenia „złego cholesterolu”. Jedzenie takich płatków przyspiesza także pasaż treści pokarmowej i zapobiega zaparciom. Koniecznie sprawdźcie wcześniej, ile płatków owsianych dziennie można zjeść.

