Takie śniadanie poprawia koncentrację. Jem je rano i mój mózg działa jak komputer, a do tego nie tyję

Nie bez powodu mówi się, że śniadanie jest jednym z najważniejszych posiłków w ciągu dnia. Dostarcza ono naszemu organizmowi niezbędnych składników odżywczych i energii. Niezwykle ważne jest więc, by go nie pomijać. Istotna jest też jego jakość i to, z jakich produktów je komponujemy. Z najnowszych doniesień wiemy, że jeśli komuś zależy na wysokim poziomie koncentracji przez cały dzień, to powinien jeść śniadania, które mają w swoim składzie duże ilości białka.

Jakie śniadanie jeść, żeby zwiększyć koncentrację?

Nowe badania pokazały, że śniadanie bogate w białko nie tylko zwiększa uczucie sytości, ale pozytywnie wpływa też na naszą koncentrację. Dla wielu może to być ważną wskazówką, w jaki sposób komponować ten pierwszy posiłek w ciągu dnia. Zobaczcie, jakie są tanie i zdrowe źródła białka i koniecznie uwzględnijcie je w swojej diecie.

Naukowcy z Aarhus Universitet sprawdzili zależność między nawykami żywieniowymi a zdolnościami poznawczymi. Wyniki analizy zostały opublikowane na łamach „Journal of Dairy Science”. W badaniu wzięło udział 30 kobiet w wieku od 18 do 30 lat, które były otyłe. Przez trzy dni spożywały one śniadanie bogate w białko, śniadanie bogate w węglowodany lub w ogóle nic nie jadły w porze śniadania. Gdy nadchodziła pora lunchu, mierzono kobietom poziom sytości, spożycie energii, a także poziom hormonów. Uczestniczki rozwiązywały także test sprawdzający ich koncentrację.

Odkryliśmy, że śniadanie bogate w białko, zawierające skyr i płatki owsiane, zwiększało uczucie sytości i koncentrację u uczestników. Nie zmniejszało jednak całkowitego spożycia energii w porównaniu z pominięciem śniadania lub zjedzeniem śniadania bogatego w węglowodany – wyjaśnił prof. Mette Hansen z Aarhus Universitet.

Śniadanie bogate w białko pomaga też w walce z otyłością

Na całym świecie rośnie liczba otyłych osób. Wyniki najnowszego badania pokazują, że jedzenie śniadań bogatych w białko może pomóc również w walce z tą chorobą. Już wcześniejsze badania udowodniły, że samo spożywanie śniadań (a nie ich pomijanie) przyczynia się do niższego wskaźnika masy ciała w porównaniu do osób, które nie jedzą tego pierwszego posiłku. Teraz okazało się dodatkowo, że produkty bogate w białko generalnie wykazały zwiększone działanie sytości w porównaniu z produktami bogatymi w węglowodany i tłuszcze o takiej samej zawartości kalorii. Podsumowując: jedzenie białkowych śniadań może zwiększać uczucie sytości, a w konsekwencji prowadzić do zmniejszenia dziennego spożycia kalorii. Koniecznie sprawdźcie pomysły na wysokobiałkowe śniadania.

Wyniki potwierdzają, że posiłki bogate w białko zwiększają poczucie sytości, co ma pozytywny wpływ na zapobieganie przyrostowi masy ciała. Wyniki sugerują jednak również, że aby ta strategia żywieniowa była skuteczna, nie wystarczy tylko zjeść śniadania bogatego w białko – zauważa specjalista.

