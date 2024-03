Siemię lniane to mój sposób na odchudzanie. Mieszam z nim płatki owsiane i mam cudowne śniadanie

Wprowadzanie odpowiednich składników do diety odchudzającej może znacząco ułatwić proces utraty wagi, ale też poprawić ogólny stan zdrowia. Warto zacząć od zwiększenia spożycia warzyw i owoców, które są bogate w błonnik, witaminy i minerały, a jednocześnie są również niskokaloryczne. Musicie też pamiętać o regularnym spożywaniu posiłków i kontrolowaniu wielkości porcji. Takimi „magicznymi” produktami, które pomogą w walce z nadprogramowymi kilogramami, są też płatki owsiane, kefir czy kiszonki. To jednak nie koniec, ponieważ również wprowadzenie do swojej diety siemienia lnianego sprawi, że boczki znikną znacznie szybciej.

Placki z siemieniem lnianym na odchudzanie

Placki z siemieniem lnianym, które będą idealne dla osób na diecie odchudzającej, możecie przygotować na kilka sposobów. My proponujemy dodanie do nich płatków owsianych oraz nasion chia, które również świetnie zadziałają, gdy chcecie schudnąć. Placki przyrządzone z tych składników są naprawdę pyszne i idealnie sprawdzą się na przykład na śniadanie.

Przepis: Placuszki z siemieniem lnianym Te placki to idealna propozycja na śniadanie dla osób, które się odchudzają. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 szklanka płatków owsianych

1 garstka nasion chia

4 jajka

1 garstka siemienia lnianego Sposób przygotowania MieszanieNajpierw wymieszajcie w miseczce ze sobą wszystkie suche składniki. Płatki owsiane możecie zblendować, tak by powstała z nich mąka. Później dodajcie jajka i porządnie wymieszajcie całość. Pozostawcie masę na chwilę, by napęczniała. PieczenieWyłóżcie blaszkę papierem do pieczenia. Masę nakładajcie łyżką tak, by uzyskać kształt placków. Placki pieczcie przez około 15 minut w 180 stopniach Celsjusza. Podawajcie je ze swoimi ulubionymi dodatkami.

Dlaczego warto jeść siemię lniane podczas odchudzania?

Siemię lniane jest polecane osobom na diecie redukcyjnej. Jego właściwości odchudzające wynikają głównie z jego zdolności do zwiększania uczucia sytości i regulacji trawienia. Błonnik pokarmowy zawarty w siemieniu lnianym pomaga utrzymać uczucie sytości przez dłuższy czas, co z kolei zmniejsza apetyt i przyczynia się do ograniczenia spożycia kalorii. Siemię lniane wspomaga także usuwanie toksyn z organizmu. Jego jedzenie reguluje też rytm wypróżnień oraz zapobiega zaparciom. Dodanie siemienia lnianego do codziennej diety z pewnością będzie korzystne dla osób, które dążą utraty wagi. Należy jednak pamiętać, że zdrowe odchudzanie nie jest możliwe bez odpowiedniej diety (z deficytem kalorycznym) oraz regularnej aktywności fizycznej. Sprawdźcie też wcześniej, jak stosować siemię lniane, by schudnąć.

Co jeszcze można przygotować z siemienia lnianego?

Jednym z najpopularniejszych sposobów włączenia siemienia lnianego do swojej diety jest jego picie. Wystarczy, że zalejcie je ciepłą wodą i odstawicie na dwie godziny. W tym czasie nasionka uzyskają galaretowatą konsystencję. Możecie przygotować też kisiel z siemienia lnianego, ale to nie wszystko. Ciekawym pomysłem jest również dodanie tych drobinek do naleśników, sałatki czy koktajlu lub jogurtu. Jest to też doskonały dodatek do chleba, biszkoptu, a nawet kotletów. Możecie naprawdę na różne sposoby „przemycać” te nasionka do różnego rodzaju potraw, zarówno w wersji słodkiej, jak i wytrawnej.

