Przestańcie jeść ciągle tylko owsiankę. Ja odkryłam przepis na dietetyczne kotlety z płatków owsianych

Płatki owsiane mają dobroczynne działanie dla naszego organizmu. Zazwyczaj jednak jemy je w postaci owsianki. Owszem, jest ona smaczna, pożywna, idealnie sprawdza się na śniadanie i można przygotować ją w naprawdę wielu odsłonach, jednak warto czasem spróbować też czegoś innego. Co powiecie na płatki owsiane na obiad? Choć brzmi dziwnie, to bez trudu możecie przygotować z nich przepyszne kotlety.

Jak zrobić kotlety z płatków owsianych? Dietetyczny przepis

Kotlety z płatków owsianych będą naprawdę pożywnym i zdrowym posiłkiem, który idealnie sprawdzi się dla osób walczących z nadprogramowymi kilogramami. Są bardzo proste w przygotowaniu, a do tego obłędnie smakują. Ważnym składnikiem, poza płatkami owsianymi, jest w nich również kasza, jednak nie należy dodawać jej zbyt dużo.

Przepis: Kotlety z płatków owsianych Te kotlety smakują równie smacznie jak klasyczna wersja, ale są znacznie mniej kaloryczne. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 8 Składniki 200 g płatków owsianych

1 cebula

2 jajka

40 g bułki tartej

50 ml oleju rzepakowego

20 g kaszy manny

sól

pieprz

majeranek

papryka słodka

czosnek granulowany Sposób przygotowania GotowanieNajpierw ugotujcie płatki owsiane w 200 ml wody. Zróbcie to zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Powinny one wchłonąć całą wodę, a ich konsystencja musi być gęsta. SmażeniePokrójcie cebulę w drobną kostkę, a następnie podsmażcie ją lekko na oleju, tak by nabrała złotej barwy. MieszanieWymieszajcie ze sobą ugotowane płatki owsiane, cebulę, jajka, kaszę mannę oraz przyprawy. Róbcie to do momentu, aż wszystkie składniki połączą się ze sobą. Następnie uformujcie płaskie kotleciki i obtoczcie je w bułce tartej. Na koniec musicie już tylko usmażyć kotlety.

Dlaczego kotlety z płatków owsianych pomogą schudnąć?

Jednym z podstawowych składników tych kotletów są płatki owsiane – prawdziwy „mocarz odchudzania”. Jest to niezwykle korzystny składnik naszej diety, który przynosi wiele dobroczynnych efektów dla organizmu. Są one bogate w błonnik pokarmowy, który pomaga utrzymać zdrowy poziom cholesterolu we krwi, a także reguluje trawienie. Dzięki niemu czujemy się syci przez dłuższy czas. Płatki owsiane zawierają również cenne składniki mineralne takie jak żelazo, magnez czy cynk, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

Z kolei kasza manna ma niską zawartość błonnika pokarmowego, dlatego właśnie warto połączyć ją z płatkami owsianymi. Należy jednak pamiętać, że ten rodzaj kaszy jest produktem wysokokalorycznym (ok. 350 kalorii w 100 g suchego produktu). Nie martwcie się jednak – do przygotowania kotletów owsianych musicie użyć jedynie dwóch łyżek tego produktu. Kasza manna jest za to lekkostrawna i bardzo delikatna dla żołądka. Jest również sycąca, dzięki czemu posiłek z jej użyciem będzie pełnowartościowy, a wy nie będziecie sięgać po wysokokaloryczne przekąski.

Co jeszcze można przygotować z płatków owsianych?

Z płatków owsianych można przygotować wiele smacznych i pożywnych potraw. Mogą one posłużyć jako baza do zrobienia owsianki, ale sprawdzą się też jako składnik ciast, muffinek czy placków owsianych, nadając im chrupiącej tekstury i ciekawej nuty smakowej. Można również użyć ich do przygotowania zdrowych naleśników. Ciekawym pomysłem jest także przyrządzenie różnego rodzaju koktajli z płatków owsianych. Możecie samodzielnie zrobić też mleko owsiane. Sprawdźcie jednak, ile płatków owsianych dziennie można jeść, żeby czerpać z nich korzyści.

