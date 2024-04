Turbo szybkie ciasto, które uda się każdemu. Gdy byłam dzieckiem, to moja mama piekła je co tydzień

Ciasto zebra to pyszne połączenie waniliowego i kakaowego smaku. Sprawdźcie, jak zrobić idealny deser do popołudniowej kawy. Przygotujecie go w ciągu paru chwil.

Umiejętność pieczenia pysznych deserów to prawdziwy skarb. Nie każdy jednak od razu musi być mistrzem w tej kwestii. Dla niektórych idealne będą łatwe przepisy z gwarancją tego, że wypiek się uda. Doskonałym przykładem takiego ciasta jest zebra – ja pamiętam je jeszcze ze swojego dzieciństwa. Był to sposób mojej mamy na błyskawiczne przygotowanie smakowitego wypieku w ciągu tygodnia. Jak zrobić proste i szybkie ciasto? Przepis na zebrę Zebra to zdecydowanie jedno z najlepszych ciast „na szybko”. Prezentuje się tak pięknie i intrygująco, że z pewnością każdy sięgnie po dodatkowy kawałek, a w rezultacie upieczenie jednej blachy może okazać się zbyt małą ilością. Przyrządzenie tego ciasta jest naprawdę proste. Dodatek oleju sprawia, że jest ono cudownie wilgotne. Z kolei dzięki odrobinie wody gazowanej staje się bardzo puszyste. Przepis: Ciasto zebra Smak tego ciasta w wielu osobach przywoła wspomnienie z dzieciństwa. Spróbujcie zrobić je też sami Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 6 Składniki 5 jajek

szklanka wody gazowanej

2 łyżki kakao

2 łyżeczki proszku do pieczenia

2,5 szklanki mąki pszennej

1,5 szklanki drobnego cukru

szklanka oleju roślinnego Sposób przygotowania Przygotowanie jajekNajpierw oddzielcie białka od żółtek, a następnie ubijcie białka na sztywną pianę. Podczas tego stopniowo dodawajcie cukier, cały czas miksując. Później powoli dodawajcie żółtka (w krótkich odstępach czasu). Miksujcie masę. Dodawanie pozostałych składnikówDo powstałej masy dosypcie mąkę i proszek do pieczenia. Wymieszajcie ze sobą wszystkie składniki, a na koniec wlejcie wodę gazowaną i olej. Dzielenie masyMasę podzielcie na dwie równe części. Do jednej z nich wsypcie kakao, a później porządnie zmiksuje, tak by nie było grudek. Pieczenie ciastaBlachę na ciasto wyłóżcie papierem do pieczenia. Używając łyżki, nakładajcie na zmianę obie masy. Na koniec przy użyciu wykałaczki możecie zrobić wzorki. Ciasto wstawcie do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i pieczcie przez około godzinę – do tzw. suchego patyczka. Co zrobić, żeby ciasto zebra było jeszcze smaczniejsze? Triki Żeby wasze ciasto zebra było jeszcze smaczniejsze i atrakcyjniej się prezentowało – możecie użyć kilki sprytnych patentów. Jeden z nich polega na podzieleniu masy na więcej części i przygotowaniu jej też w innych kolorach przy użyciu barwników spożywczych. Taki deser najlepiej będzie prezentować się upieczony w okrągłej formie. Ciasto będzie jeszcze smaczniejsze, jeśli z wierzchu posypiecie je cukrem pudrem lub polejecie domowym lukrem albo polewą czekoladową. Taki wypiek możecie przygotować też z dodatkiem owoców, na przykład jabłek. Jeśli chcecie, żeby było bardziej urozmaicone – podajcie je z odrobiną dżemu porzeczkowego, który będzie idealnym przełamaniem smakowym. Co więcej, taki deser możecie przygotować też w formie wegańskiej. Jako zamiennik jajek możecie wykorzystać na przykład zmielone (a wcześniej odpowiednio namoczone) siemię lniane. Jeśli dbacie o linię – nic nie stoi na przeszkodzie, by cukier zastąpić mniej kalorycznym zamiennikiem, na przykład erytrytolem. Pomysły na inne błyskawiczne ciasta Jeżeli jesteście miłośnikami różnego rodzaju ciast, ale macie ograniczony czas i nie możecie sobie pozwolić na spędzenie kilku godzin w kuchni – śmiało korzystajcie z prostych i szybkich przepisów na różnego rodzaju wypieki. Możecie na przykład przygotować ciasto z płatków owsianych – zrobicie je w ciągu 5 minut. Co więcej, płatki owsiane zawierają cenne właściwości, które świetnie wpłyną na wasz organizm. Jeśli z kolei lubicie bardziej słodkie smaki – dobrym pomysłem będzie przyrządzenie ekspresowego ciasta czekoladowego. Sami przekonacie się o tym, że po chwili zostaną tylko okruszki. Czytaj też:

