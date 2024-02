Ciasto z płatków owsianych zrobicie w 5 minut. W moim domu już nikt nie chce jeść zwykłej owsianki

Płatki owsiane są doskonałym wyborem na śniadanie ze względu na ich wysoką wartość odżywczą. Dodatkowo można je przygotować na bardzo wiele sposobów. Najbardziej klasyczną metodą jest po prostu zalanie płatków owsianych wodą lub mlekiem i przyrządzenie owsianki. Możliwości jest jednak znacznie więcej. Z płatków owsianych możecie przygotować też pyszne ciasto, które nie tylko sprawdzi się jako pożywny deser, ale też ciekawa propozycja śniadaniowa lub oryginalny pomysł na kolację.

Jak zrobić ekspresowe ciasto z płatków owsianych?

Przepis na ten smakołyk jest niezwykle prosty, a przygotowanie ciasta według tej receptury to pikuś. Wystarczy, że wrzucicie wszystkie składniki, zmiksujecie, a później wylejecie na blachę i upieczecie. W kilka minut przygotujecie coś pysznego i słodkiego. Co więcej, dzięki temu dostarczycie do swojego organizmu porządną dawkę składników odżywczych.

Przepis: Ciasto z płatków owsianych Takie ciasto owsiane będzie wspaniałą alternatywą dla klasycznej owsianki. Koniecznie spróbujcie sami je przygotować. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 5 Składniki 2 pokrojone jabłka

3 jajka

1 mały jogurt naturalny

2 szklanki płatków owsianych

garść rodzynek

odrobina ekstraktu waniliowego

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

1/2 łyżeczki sody

1/4 kostki masła Sposób przygotowania KrojenieObierzcie i pokrójcie w kostkę jabłka. BlendowanieWszystkie składniki, poza rodzynkami i jabłkami, zblendujcie na gładką masę. PieczenieDo foremki wyłożonej papierem do pieczenia przełóżcie masę. Dodajcie do niej też kawałeczki jabłek i rodzynki. Rozgrzejcie piekarnik do 180 stopni Celsjusza i pieczcie ciasto przez 30 minut.

Przygotowując ciasto owsiane z tego przepisu, możecie też uruchomić swoją wyobraźnię. Zamiast pokrojonych jabłek świetnie sprawdzą się też cząstki gruszek, śliwek, ale również brzoskwiń czy moreli.

Co jeszcze można zrobić z płatków owsianych?

Z płatków owsianych naprawdę możecie wyczarować wiele potraw, których zapewne nawet nie kojarzycie z tym składnikiem. Wiecie, że cudownie smakują i świetnie pomagają w odchudzaniu na przykład kotlety z płatków owsianych? Ale to nie wszystko. Możecie zrobić też gofry z płatków owsianych. Takie płatki świetnie sprawdzą się też jako składnik różnego rodzaju koktajli warzywnych. Dobrym pomysłem jest też wrzucenie niewielkiej ilości do masy, z której później usmażycie omlet. W ten sposób można naprawdę łatwo „przemycić” te małe ziarenka do swojego jadłospisu.

Jeśli jesteście miłośnikami owsianek, to musicie wiedzieć, że je też możecie robić na różne sposoby. Wiele osób uwielbia na przykład owsiankę pieczoną. Niektórzy przygotowują też owsiankę nocną – jest to sposób na pyszne i szybkie śniadanie. W kilka minut można zrobić je sobie dzień wcześniej, wstawić do lodówki na noc i ze smakiem zjeść rano.

Dlaczego warto jeść płatki owsiane?

Płatki owsiane mają wiele właściwości dobroczynnych dla naszego organizmu. Są między innymi bogate w błonnik pokarmowy, pomagają utrzymać uczucie sytości przez dłuższy czas, co sprzyja kontrolowaniu wagi oraz regulacji poziomu glukozy we krwi. W płatkach owsianych zawarte są również przeciwutleniacze i beta-glukany, dzięki czemu wspierają układ odpornościowy i krwionośny oraz chronią przed działaniem wolnych rodników. Ich spożycie dostarcza też cennych witamin (takich jak na przykład witamina B1, B6, i E) oraz minerałów, między innymi żelaza, magnezu i cynku.

