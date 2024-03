Te produkty działają jak „pogromcy tłuszczu”. To 3 obowiązkowe elementy podczas mojego odchudzania

Odchudzanie jest procesem, który wymaga determinacji, cierpliwości i zdrowego podejścia. Kluczem do skutecznego odchudzania jest utrzymanie zrównoważonej diety oraz regularna aktywność fizyczna. Ważne jest też, by unikać radykalnych diet, które mogą niekorzystnie działać na nasz organizm. Zamiast tego, warto stawiać na zdrowe nawyki żywieniowe i stopniowo wprowadzać zmiany w stylu życia. Dobrym pomysłem jest także uwzględnienie w swoim menu produktów, dzięki którym spalanie tłuszczyku będzie dużo prostsze.

Jakie produkty pomogą w odchudzaniu? Postawcie na przyprawy

Istnieje wiele naturalnych wspomagaczy odchudzania. Produkty te pomagają w utracie tkanki tłuszczowej, dzięki czemu rezultaty diety odchudzającej są bardziej widoczne. W walce z nadprogramowymi kilogramami pomogą przyprawy, takie jak imbir, kurkuma, cynamon czy pieprz kajeński. Są to naturalne termogeniki, które przyspieszają metabolizm. Obfitują one w składniki, które wywołują wrażenie ostrości i pieczenia. Ich spożywanie pobudza termogenezę, a to sprawia, że zwiększa się temperatura ciała. Podczas jedzenia takich ostrych przypraw nasz organizm jest stymulowany do intensywniejszej pracy – wytwarza więcej ciepła, a więc musi włożyć w to więcej energii. To z kolei przyspiesza spalanie tłuszczu i zwiększa efektywność odchudzania.

Picie herbat też sprzyja zrzuceniu kilogramów

Świetnymi pogromcami tłuszczu są herbaty – najlepiej działa zielona i czerwona. Ich picie pobudza perystaltykę jelit, a to powoduje wydzielanie soków trawiennych. Zielona herbata zawiera kofeinę, która przyspiesza przemianę materii, ale to nie wszystko. Związkiem, któremu przypisuje się dobroczynne działanie podczas procesu odchudzania jest galusan epigallokatechiny (EGCG) – hamuje on aktywność enzymów trawiących tłuszcze, zmniejszając ich wchłanialność w jelitach. Dodatkowo sprzyja też wzrostowi termogenezy.

Z kolei czerwona herbata nie posiada kofeiny, a więc śmiało mogą pić ją osoby, które na przykład borykają się z wysokim ciśnieniem krwi. Napój reguluje procesy trawienia i wzmaga pasaż treści pokarmowej, a przez to korzystnie wpływa na rytm wypróżnień, zapobiegając również zaparciom. Dodatkowo oczyszcza organizm z toksyn. Sprawdźcie, jakie inne napoje wspomagają proces odchudzania.

Na odchudzanie pomoże też kefir

Kefir ma liczne właściwości zdrowotne, jednak korzystnie wpływa też na walkę z kilogramami. Oczyszcza organizm z toksyn, a do tego dostarcza do naszego organizmu niewielką ilość kalorii (zawiera około 51 kcal na 100 g). Dodatkowo jest to produkt o niskiej zawartości tłuszczu, a więc idealny dla osób na diecie. Może stanowić świetną przekąskę między posiłkami. Picie kefiru przyczynia się do zwiększania produkcji soków trawiennych, a to z kolei przyspiesza przemianę materii. Im metabolizm jest szybszy, tym odchudzanie jest skuteczniejsze. Kefir wspomaga też proces oczyszczania jelit ze zbędnych produktów przemiany materii, które tam zalegają.

Jakie jeszcze produkty warto włączyć do diety odchudzającej?

Kefir, odpowiednie przyprawy i piecie herbat to jednak nie wszystko. W trakcie odchudzania warto również włączyć do swojej diety produkty bogate w błonnik pokarmowy, który sprawia, że po zjedzeniu posiłku czujemy się dłużej syci. Świetnie sprawdzą się na przykład płatki owsiane, otręby czy siemię lniane. Takim „superfood” na diecie są również nasiona chia. Odchudzanie może wspierać też ocet jabłkowy, ale również kiszonki – są niskokaloryczne, lekkostrawne, a dzięki zawartemu błonnikowi zapobiegają podjadaniu. Nie można zapomnieć też o kawie, której picie również pomoże schudnąć. Pamiętajcie jednak, że stosowanie takich produktów nie zastąpi odpowiednio zbilansowanej diety redukcyjnej i systematycznej aktywności fizycznej. Te elementy są konieczne, by móc cieszyć się piękną sylwetką.

