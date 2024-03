Nasiona chia mogą jeszcze bardziej pomóc w odchudzaniu. Wprowadziłam jedną zmianę

O dobroczynnych właściwościach nasion chia, które są znane też jako nasiona szałwii hiszpańskiej, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Już od dobrych kilku lat cieszą się one dużą popularnością w naszym kraju. Z uwagi na wysoką zawartość składników odżywczych i liczne właściwości zdrowotne określane są również mianem „superfoods”. Można używać ich do bardzo wielu potraw, a także tworzyć z nich dietetyczne desery.

Jak jeść nasiona chia na odchudzanie?

Nasiona chia są produktem polecanym osobom, które walczą z nadprogramowymi kilogramami. Zawierają one spore ilości błonnika, który wspomaga trawienie, ale to nie wszystko. To właśnie dzięki niemu czujemy się dłużej syci. Jak więc stosować nasiona chia? Są dwie „szkoły” – jedna z nich mówi, żeby od razu dodać je do potrawy (w postaci suchej), druga z kolei nakazuje wymoczyć je wcześniej w wodzie. Która metoda jest lepsza?

Osoby, które są na diecie odchudzającej powinny wybrać tę drugą opcję. Powód jest prosty – te nasionka są bardzo chłonnym surowcem i niezwykle silnie absorbują wodę. Zawierają duże ilości związków śluzowych, a przez to w połączeniu z płynem nabierają galaretowatej konsystencji. W efekcie jedzenie nasion chia już po ich napęcznieniu sprawi, że przez dłuższy czas nie będziemy głodni, dzięki czemu przestaniemy sięgać po wysokokaloryczne przekąski. Możecie też przygotować napój z nasionami chia, który również ma działanie odchudzające lub dodać nasiona chia do jogurtu naturalnego i stworzyć pyszny deser. Nasiona chia możecie zalać też mlekiem lub napojem roślinnym i odstawić do lodówki na całą noc, a rano będziecie mieć gotowy przysmak, do którego wystarczy dorzucić ulubione dodatki.

Dlaczego nasiona chia są dobre dla naszego zdrowia?

Nasiona chia zawierają duże ilości kwasów tłuszczowych omega-3, które są niezbędne dla zdrowia serca i mózgu, korzystnie wpływają też na pracę układu nerwowego. Są one również źródłem białka roślinnego, magnezu i innych składników odżywczych, które mogą pomóc w utrzymaniu prawidłowej funkcji organizmu.

Obecność nasion chia w naszej diecie może przyczynić się również do zapobiegania różnym chorobom cywilizacyjnym. Z kolei za sprawą błonnika ich jedzenie wpływa na zmniejszanie ilości cholesterolu i regulowanie poziomu cukru we krwi. Posiadają też dużą zawartość wapnia, dzięki czemu pozwalają zachować mocne kości i zdrowe zęby. Nasiona chia ze względu na swoje wartości odżywcze powinny być stałym elementem diety każdego z nas. Ich jedzenie należy jednak ograniczać w przypadku choroby wrzodowej żołądka i innych chorób zapalnych układu pokarmowego – duża ilość błonnika może podrażniać układ pokarmowy.

