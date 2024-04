Napój z tego warzywa orzeźwia i wspomaga odchudzanie. Jest dużo lepszy niż soki ze sklepu

Rabarbar nazywany również rzewieniem zwyczajnym lub rzewieniem ogrodowym, często gości w polskiej kuchni. Ma charakterystyczny, kwaśny i lekko cierpki smak. Dlatego wykorzystuje się go głównie w deserach i ciastach. Jego zastosowanie nie ogranicza się jednak wyłącznie do słodkości. Roślina świetnie sprawdza się też jako dodatek do owsianek, pierogów, racuchów czy sałatek. Można z niego zrobić również pyszny napój, który nie tylko ugasi pragnienie i orzeźwi, ale też pomoże zgubić nadprogramowe kilogramy.

Jak zrobić napój z rabarbaru?

Do przygotowania napoju z rabarbaru wystarczą w zasadzie dwa składniki – rabarbar i mięta. Jeśli chcesz, możesz do niego dodać również sok z cytryny lub limonki i świeże bądź mrożone owoce. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji. Napój najlepiej lekko schłodzić przed podaniem. Ten patent świetnie sprawdzi się zwłaszcza w ciepłe wiosenne i letnie dni.

Przepis: Napój z rabarbaru Orzeźwia, świetnie gasi pragnienie i dostarcza wielu mikro- i makroelementów. Zobacz, jak go przyrządzić. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 6 Składniki 500 g rabarbaru

1 l wody

2 łyżeczki miodu

500 ml naparu z listków mięty Sposób przygotowania Gotowanie rabarbaruŁodygi rabarbaru umyj osusz a ich końcówki z obu stron odetnij. Rabarbar pokrój na mniejsze kawałki. Wlej wodę do garnka i wrzuć do niego kawałki rabarbaru. Zagotuj całość. Odcedzanie napojuGdy rabarbar zmięknie i zacznie się rozpadać, wyłącz palnik i przelej zawartość garnka przez sitko do osobnego naczynia, na przykład dzbanka. Łączenie składnikówPołącz napój z rabarbaru z przestudzonym naparem z mięty. Wymieszaj całość i dopraw miodem

Wskazówka: kawałki rabarbaru, które zostaną po przyrządzeniu napoju możesz wykorzystać do zrobienia konfitury. Napój najlepiej przechowywać w lodówce (maksymalnie do 3 dni). Można wypijać 2-3 szklanki napoju dziennie.

Dlaczego warto pić napój z rabarbaru?

Napój z rabarbaru zawiera wiele cennych mikroelementów. między innymi witaminę C, witaminę A, cynk, fosfor, potas, magnez, wapń, sód, żelazo oraz witaminy z grupy B. Dostarcza również polifenoli. Związki te odgrywają bardzo ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Wzmacniają mechanizmy odporności i minimalizują stres oksydacyjny.

Ten stan powstaje, gdy dochodzi do niekontrolowanego namnażania się wolnych rodników. To z kolei prowadzi do wielu niekorzystnych zmian w tkankach. Wolne rodniki uszkadzają tworzące je komórki. Wywołują też stan zapalny. Wszystkie te czynniki zwiększają ryzyko występowania wielu różnych problemów zdrowotnych, takich jak na przykład: cukrzyca typu drugiego, miażdżyca, zawał serca, udar mózgu, nadciśnienie tętnicze czy choroby nowotworowe. Polifenole zawarte w rabarbarze neutralizują szkodliwe działanie wolnych rodników. Spowalniają procesy starzenia i pomagają utrzymać organizm w dobrej kondycji.

Napój z rabarbaru a odchudzanie

Po napój z rabarbaru mogą bez wyrzutów sumienia sięgać osoby, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy. Jest niskokaloryczny, ponieważ 100 gramów rabarbaru dostarcza zaledwie 21 kcal. Poza tym nie zawiera żadnych sztucznych dodatków ani cukru. Jednocześnie zapewnia uczucie sytości. Popijany między posiłkami pomoże uniknąć podjadania. Wszystko za sprawą zawartego w nim błonnika, który usprawnia perystaltykę jelit, hamuje uczucie głodu i przyspiesza przemianę materii.

Warto też zauważyć, że rabarbar ma niski indeks glikemiczny. Nie powoduje nagłych wahań stężenia glukozy w organizmie, co również ułatwia kontrolowanie masy ciała. Bardzo często napady głodu powstają w wyniku „skoków” poziomu cukru we krwi.

Kto nie powinien jeść rabarbaru?

Rabarbar, mimo wielu cennych właściwości, może zaszkodzić. Zawiera szczawiany, których powinny unikać osoby cierpiące na choroby nerek, a także osteoporozę i reumatyzm (gotowany rabarbar zawiera około 50 procent mniej szkodliwych związków niż surowy czy pieczony). Trzeba też pamiętać, by nie spożywać warzywa w zbyt dużych ilościach. W przeciwnym razie może dojść do wystąpienia przykrych dolegliwości gastrycznych (na przykład biegunek) i zaburzeń w gospodarce fosforowo-lipidowej organizmu. Trudno jest jednak przesadzić ze spożyciem rabarbaru z uwagi na jego cierpki, kwaśny smak.

