Magda Gessler grzmi, że Polacy notorycznie popełniają ten błąd podczas robienia kotletów schabowych

Kotlety schabowe to klasyk w polskiej kuchni. Chyba większość z nas nie wyobraża sobie niedzielnego obiadu bez tej właśnie potrawy. Choć ich przygotowanie wydaje się banalnie łatwe, to okazuje się, że trzeba zwrócić uwagę na kilka szczegółów, by nasze danie wyszło naprawdę smaczne. Na jeden błąd, który powszechnie popełniają Polacy podczas przygotowywania kotletów schabowych, zwróciła uwagę słynna restauratorka Magda Gessler.

Błąd podczas przygotowywania kotletów schabowych

Prowadząca „Kuchenne rewolucje” jest niekwestionowanym mistrzem w kulinarnym świecie. Magda Gessler chętnie dzieli się swoją wiedzą z innymi, ostatnio na przykład zwróciła uwagę na to, jaki błąd notorycznie popełniają Polacy, robiąc kotlety schabowe. Zdaniem słynnej restauratorki częstą przyczyną „kulinarnej katastrofy” w tej kwestii może być zwyczajne lenistwo.

„Kupujemy schab rodzaju męskiego, czyli knura i nie rozklepujemy go, bo nam się nie chce” – powiedziała w rozmowie z „Vivą” Magda Gessler, punktując w ten sposób błędy podczas robienia schabowych. Jako kolejny błąd restauratorka podała to, że nie marynujemy mięsa – najlepiej jest go zamarynować w mleku i cebuli. Przypomniała również, że nie należy smażyć takich kotletów na zimnym tłuszczu – musi być on bardzo gorący. Zbyt zimny olej spowoduje, że panierka go wchłonie.

Jak zrobić kruche i soczyste kotlety schabowe?

Przede wszystkim pamiętajcie o tym, żeby postawić na świeże i dobrej jakości mięso – przełoży się to na efekt końcowy waszej potrawy. Wiele osób zastanawia się pewnie, jaki kawałek mięsa najlepiej wybrać na schabowe. Użyjcie mięsa świeżo ukrojonego ze środkowej części, ponieważ jest ona najbardziej soczysta. Mięso musicie naprawdę porządnie rozbić tłuczkiem – powinno mieć grubość około 7 mm. Wtedy kotlet będzie kruchy i miękki, ale też zachowa swoją soczystość.

Po zamarynowaniu mięsa, a następnie przyprawieniu go solą i pieprzem – obtoczcie je w mące, dopiero później namoczcie w jajku, a na koniec obtoczcie w bułce tartej. Koniecznie spróbujcie przygotować też chrupiącą panierkę do kotletów schabowych, która sprawi, że będą one jeszcze smaczniejsze. Pamiętajcie też, by nie panierować kotletów wcześniej, ponieważ spowoduje to namoczenie panierki, a wasze danie nie będzie wtedy już tak smaczne.

Co zrobić, żeby kotlety schabowe były wyjątkowo chrupiące?

Jeśli jesteście miłośnikami ekstremalnie chrupiących kotletów schabowych, to warto wypróbować sztuczkę z panierką. Chodzi o to, by zapanierować je podwójnie. Najpierw więc musicie namoczyć mięso w jajku, później w bułce tartej, a następnie znowu w jajku i ponownie obtoczyć w bułce tartej. Możecie też śmiało eksperymentować z panierką i zamiast bułki tartej użyć między innymi płatków kukurydzianych, płatków owsianych czy mąki z orzechów. Możecie wykorzystać też sezam, ale również panko, czyli japońską bułkę tartą.

Czytaj też:

Byłam w szoku, że z płatków owsianych można zrobić nawet kluski. To mój „ekspresowy obiad” w 15 minutCzytaj też:

Moje kotlety mielone nigdy nie były tak soczyste i aromatyczne. Za ten trik ktoś powinien dostać medal