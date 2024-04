Moje kotlety mielone nigdy nie były tak soczyste i aromatyczne. Za ten trik ktoś powinien dostać medal

Kotlety mielone są niezwykle popularną polską potrawą. Cenimy je za wyjątkowy smak, ale też prostotę w przygotowaniu. Kojarzą się z typowym, domowym obiadem. Najlepiej smakują, gdy ich wnętrze jest soczyste, a panierka idealnie chrupiąca. Jeśli wasze kotlety czasami wychodzą zbyt twarde i lekko wysuszone – koniecznie wypróbujcie patent, dzięki któremu potrawa ta będzie dosłownie rozpływać się w ustach.

Jak zrobić idealnie soczyste kotlety mielone?

Trik, który podpowiedziała mi moja koleżanka, polega na lekkim podduszeniu kotletów mielonych. Żeby wasze danie zachwycało konsystencją, wystarczy, że po usmażeniu zamiast od razu przekładać je na talerz i serwować domownikom, poddusicie je w usmażonej cebuli. W ten sposób kotlety nabiorą odpowiedniej wilgoci, ale też delikatności. Co więcej, dzięki temu taniemu warzywu zyskają wspaniały aromat. Co jakiś czas należy też podlewać je odrobiną wody lub bulionu.

Kotlety mielone należy dusić w ten sposób przez około 20-25 minut. Pamiętajcie, by robić to na małej mocy palnika i pod przykryciem. Na 0,5 kilograma mięsa użyjcie dwóch posiekanych i podsmażonych cebul. Do podsmażenia cebuli najlepiej jest wykorzystać masło klarowane. Cebulę smażcie do momentu, aż będzie delikatnie zarumieniona. Później przejdźcie do duszenia w niej kotletów. Pod sam koniec zdejmijcie pokrywkę z naczynia, by nadmiar płynów (bulionu lub wody) odparował.

Jak przygotować pyszne kotlety mielone? Najważniejsze zasady?

Żeby wasze kotlety mielone miały chrupiącą skórkę i wilgotny środek – najlepiej jest je smażyć zależnie od ich wielkości. Te, które są małe i mieszczą się w dłoni, zdejmijcie z patelni po około 15 minutach, a te większe – po 20. Dodawanie do kotletów mielonych jajka jest dobrą praktyką, ponieważ wpływa to na lepsze związanie mięsnej masy, jednak nie jest to obowiązkowy składnik. Jajka z powodzeniem możecie zastąpić na przykład łyżeczką skrobi ziemniaczanej. Możecie zrobić też kotlety mielone metodą „trzech jedynek”, wyjdą wtedy wyjątkowo smaczne.

Dodanie przypraw jest bardzo ważną częścią przygotowywania kotletów mielonych. Zazwyczaj stawia się na majeranek, jednak śmiało możecie też wykorzystać oregano, czosnek, słodką paprykę, kolendrę, a nawet chili. Pamiętajcie również, by do obtaczania kotletów mielonych używać tylko dobrej jakości bułki tartej (najlepiej, jeśli zrobicie ją samodzielnie). Ta słabszej jakości będzie szybko przypalać się na patelni podczas smażenia kotletów. Z kolei jeśli nie wiecie, czy kotlety mielone można już zdjąć z patelni – najpierw przełóżcie jednego kotleta na talerz i przekrójcie na pół. W ten sposób będziecie wiedzieć, czy możecie zakończyć już smażenie. Jeśli masa w środku będzie mieć jednolity, szarawy kolor – to znak, że kotlety są już dosmażone. Sprawdźcie też, jak odgrzewać kotlety mielone, żeby nadal zachwycały smakiem.

Czytaj też:

Zielony „hamburger” syci i dodaje energii. Jest zdrowszy niż jego klasyczny odpowiednikCzytaj też:

Jedzenie tego produktu zamiast mięsa zmniejsza poziom cholesterolu. Efekty już po kilku tygodniach