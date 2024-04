Najszybsze i najprostsze ciasto czekoladowe, jakie można zrobić. U mnie w domu każdy je uwielbia

Ciasto czekoladowe cieszy się ogromną popularnością jako deser zwłaszcza wśród dzieci. Nie tylko wygląda szalenie apetycznie, ale jest też niezwykle pyszne z uwagi na intensywny smak czekolady. Jego słodki aromat oraz miękka, wilgotna struktura sprawiają, że naprawdę trudno jest oprzeć się temu deserowi. Dodatkowo możliwość eksperymentowania z różnymi rodzajami czekolady czy dodatkami, takimi jak orzechy czy owoce, sprawia, że jest to deser, który nigdy się nie nudzi. Co więcej, zrobienie takiego ciasta wcale nie musi być trudne i pracochłonne.

Jak zrobić szybkie i proste ciasto czekoladowe? Przepis

Nawet jeśli nie umiecie piec ciasta – warto spróbować przyrządzić wypiek z tego przepisu. Jest on niezwykle prosty. Wystarczy, że będziecie przestrzegać podstawowej zasady – wszystkie składniki musicie miksować ze sobą przez 5 minut. Jest to bardzo ważne, ponieważ wtedy ciasto będzie dobrze napowietrzone i nie popęka po upieczeniu. Co więcej, ze względu na to, że przepis uwzględnia dodanie proszku do pieczenia i sody, to wasze ciasto wspaniale wyrośnie. Pamiętajcie również o wysmarowaniu foremki masłem, a później posypaniu odrobiną bułki tartej.

Przepis: Proste ciasto czekoladowe To ciasto to prawdziwa uczta dla podniebienie, koniecznie też je przygotujcie Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 45 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 łyżeczka sody

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

1 jajko

1 łyżeczka cynamonu

3 łyżki kakao

1/2 szklanki oleju

1 szklanka cukru

1 szklanka mleka

2 szklanki mąki pszennej Sposób przygotowania Mieszanie składnikówWszystkie składniki przełóżcie do jednej miski, a następnie miksujcie całość przez około 5 minut. W tym czasie rozgrzejcie też piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Pieczenie ciastaPrzedłóżcie masę do foremki wysmarowanej masłem i posypanej bułką tartą. Powinna zajmować około 3/4 wysokości foremki. Pieczcie ciasto przez około 45 minut. Możecie je podać polane polewą czekoladową.

Jeśli chcecie, żeby wasze ciasto było jeszcze bardziej czekoladowe – dodajcie do środka przed upieczeniem pół tabliczki posiekanej czekolady.

Jakie dodatki do ciasta czekoladowego?

Ciasto czekoladowe świetnie komponuje się z różnorodnymi dodatkami, które podkreślają jego intensywny smak. Można je udekorować kawałkami świeżych owoców, takich jak truskawki czy maliny – stworzą ciekawy kontrast kolorystyczny, ale też świetnie przełamią smak tego deseru. Innym pomysłem są orzechy laskowe, włoskie czy migdały, które dodają chrupkości.

Dodatkowo możecie posypać ciasto czekoladowe delikatną warstwą kakao lub polać polewą w tym samym smaku, co jeszcze bardziej zwiększy jego intensywność. Jeśli zamierzacie jeść jeszcze ciepłe ciasto, to podajcie je razem z kulką waniliowych lodów – gwarantujemy, że wasze kubki smakowe po prostu oszaleją. Jeśli macie ochotę na jeszcze inne desery – przygotujcie ciasto z jagodami lub ciasto zebrę.

