Biorę fasolkę szparagową, zalewam sosem i robię z niej szybki obiad dla całej rodziny. Poznajcie przepis

Fasolkę szparagową można podać na wiele różnych sposobów. Zwykle wykorzystuje się ją jako dodatek do mięs, a nie główny składnik posiłku. Jeśli znudziły ci się klasyczne sposoby przygotowywania tego warzywa, sięgnij po przepis na szybką zapiekankę. To świetny pomysł nie tylko na obiad, ale również kolację.

Jak zrobić zapiekankę z fasolki szparagowej?

Ja do zrobienia tej zapiekanki wykorzystuję mrożoną zieloną fasolkę. Dzięki temu oszczędzam sporo czasu. W sezonie możecie sięgnąć po świeże warzywa. Pamiętajcie, by wcześniej je umyć, przebrać i odciąć łykowate końcówki. Nic nie soi też na przeszkodzie, by użyć dwóch rodzajów fasolki – żółtej i zielonej. Pierwsza ma delikatny i łagodny smak, druga natomiast jest bardziej wyrazista i twardsza. Ich połączenie da bardzo ciekawy efekt.

Przepis: Zapiekanka z fasolką szparagową To świetny pomysł na szybki, pyszny i sycący obiad albo kolację. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 6 Składniki 200 g mrożonej zielonej fasolki szparagowej

50 g boczku

1 cebula

2 ząbki czosnku

50 g tartego sera żółtego

3 łyżki śmietany

4 łyżki majonezu

masło

sól i pieprz

szczypiorek i natka pietruszki do dekoracji

olej Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówWrzućcie fasolkę do wrzącej, lekko osolonej wody na 3 minuty. Potem przełóżcie ją na durszlak i przelejcie krótko zimną wodą, a następnie odcedźcie. Obierzcie cebulę z łupin i pokrójcie ją w kostkę. Pokrójcie również boczek. Podsmażcie go na rozgrzanej patelni. Zeszklijcie też cebulę. Robienie sosuPrzeciśnijcie przez praskę czosnek i wymieszajcie go ze śmietaną i majonezem. Łączenie składnikówPołączcie, fasolkę, cebulę i boczek z sosem. Wymieszajcie wszystkie składniki i doprawcie całość. PieczenieWysmarujcie naczynie żaroodporne masłem i przełóżcie do niego fasolkę wymieszaną z pozostałymi składnikami. Posypcie całość startym serem, posiekanym szczypiorkiem i natką pietruszki. Wsadźcie danie do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na 20 minut.

Wskazówka: Gotową zapiekankę najlepiej podawać od razu po przyrządzeniu. Wtedy jest najsmaczniejsza. Jeśli chcecie, by danie było bardziej sycące, dodajcie do niego podsmażonego kurczaka.

Co dodać do zapiekanki z fasolką szparagową?

Do zapiekanki z fasolką szparagową możecie dorzucić również inne produkty. Warto przy tym wykorzystać różnego rodzaju resztki, które zalegają w waszych lodówkach. Dzięki temu nic się nie zmarnuje. Sięgnijcie na przykład po:

pokrojoną w plasterki kiełbasę,

pokrojoną w kostkę szynkę,

przekrojone na pół pomidorki koktajlowe,

plasterki rzodkiewki,

różne rodzaje sera (mozzarella, feta etc.).

Możliwości jest naprawdę sporo. Dlatego nie ograniczajcie się wyłącznie do jednego zestawu składników i puśćcie wodze fantazji.

