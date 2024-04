Błyskawiczny obiad za grosze. Makaron do zupki chińskiej wykorzystuję zupełnie inaczej niż wszyscy

Zupki instant to szybki i wygodny sposób na przygotowanie posiłku „w biegu”. Dostępne są w różnorodnych smakach i wariantach, cieszą się dużą popularnością ze względu na łatwość przygotowania i niską cenę. Choć nie są zdrową opcją, to są praktycznym rozwiązaniem, jeśli brakuje wam czasu na gotowanie. Możecie jednak przygotować ekspresowy obiad zupełnie inaczej – wykorzystując jedynie makaron instant z takich zupek chińskich. Będzie zdrowiej i o wiele smaczniej.

Szybki i tani obiad z makaronem instant – prosty przepis

Makaron instant to szybki sposób na zaspokojenie głodu. Wystarczy zalać go gorącą wodą i poczekać kilka minut. Zamiast jednak dodawać do niego przyprawę w proszku – wykorzystajcie go w całkiem inny sposób. Możecie stworzyć naprawdę pyszne danie, które wcale nie będzie tylko „szybkim zapychaczem”. Co dokładnie trzeba zrobić? Wystarczy, że taki makaron połączycie z pierożkami gyoza – już gotowe dostaniecie w wielu supermarketch. Możecie też samodzielnie zrobić takie azjatyckie pierożki.

Kucharze prześcigają się w tworzeniu pomysłów na to, jak można podawać takie ugotowane lub usmażone pierożki. Po połączeniu ich z gotowym makaronem z zupki chińskiej (który należy zalać wodą i odczekać kilka minut), dodajcie do nich sos. Dobrze sprawdzi się dip sojowy z dodatkiem oleju sezamowego lub octu ryżowego (możecie dodać też odrobinę chili). Do całości dorzućcie również swoje ulubione warzywa. Będzie pasować drobno pokrojona papryka, fasolka czy marchewka. Żeby zaoszczędzić czas, wykorzystajcie mrożone warzywa, które wystarczy przyrządzić na parze.

Jak jeszcze wykorzystać makaron z zupki chińskiej?

Zamiast przygotowywać zupkę chińską jako samodzielne danie, można wykorzystać jej makaron do stworzenia smacznych potraw. Możecie w ten sposób eksperymentować w kuchni i tworzyć nowe, ale niezwykle szybkie, kompozycje smakowe.

Wystarczy, że kupicie zupkę chińską o dowolnym smaku i dowolnej firmy – najważniejszy w niej jest makaron. Możecie śmiało połączyć taki makaron ze swoim ulubionym sosem, na przykład pomidorowym czy śmietanowym. Ale to nie wszystko – sprawdzi się on też idealnie do przyrządzenia różnego rodzaju zapiekanek makaronowych z warzywami. Gotowy makaron z zupki chińskiej można wykorzystać też do przygotowania pysznej zupy ramen. Świetnie pasuje też jako składnik sałatki. Wystarczy ugotować go zgodnie z instrukcją na opakowaniu, ostudzić i dodać do sałatki wraz z ulubionymi składnikami. Możliwości jest naprawdę wiele.

Inne pomysły na błyskawiczny obiad

Istnieje więcej pomysłów na przygotowanie takiego ekspresowego obiadu. Jednym z nich jest przyrządzenie kaszotto, które robi się z kaszy gryczanej i innych dodatków. Ciekawą opcją jest również zrobienie owsianki à la risotto – wbrew pozorom nie musicie podawać płatków owsianych tylko w wersji „na słodko”. Jeśli zależy wam na szybkim i zdrowym posiłku – warto wykorzystać mrożone warzywa (w niemal każdym sklepie spożywczym dostaniecie takie gotowe mieszanki).

Zaoszczędzicie też czas, jeśli postawicie na potrawy jednogarnkowe, na przykład gulasze – są nie tylko proste w przygotowaniu, ale stracicie też mniej energii na późniejsze sprzątanie kuchni i mycie naczyń. Takie dania także pozwalają na eksperymentowanie i wykorzystywanie produktów, które „zalegają” wam w lodówce.

Czytaj też:

Ten włoski patent na szybki obiad pokazał mi szwagier. Wy też pokochacie to pyszne danieCzytaj też:

Ta błyskawiczna sałatka smakuje jak danie z najlepszej restauracji. Robię ją w 15 minut