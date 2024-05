Jak zrobić cudownie chrupiące placki ziemniaczane? Te 3 zasady mojej babci zawsze się sprawdzają

Placki ziemniaczane to uniwersalna potrawa, która może być podawana na wiele sposobów Nic dziwnego, że jest tak lubiana – naprawdę trudno o to, by szybko się znudziła. Takie packi mogą być serwowane tradycyjnie z kwaśną śmietaną i koperkiem, ale śmiało też możecie eksperymentować z różnymi dodatkami, takimi jak sosy, dodawane warzywa czy mięsa. Placki ziemniaczane świetnie komponują się z sałatkami, sosem czosnkowym, a nawet z grillowanymi warzywami. Możecie połączyć je też z łososiem czy podać w nieco słodszej formie – z dodatkiem cukru. Najważniejsze jest, żeby placki były bardzo chrupiące – to właśnie jest ich największą zaletą.

Jak zrobić bardzo chrupiące placki ziemniaczane?

Najsmaczniejsze placki ziemniaczane to te, które są idealnie chrupiące na zewnątrz, a jednocześnie miękkie i puszyste w środku. Ich chrupiąca powierzchnia sprawia wtedy, że każdy kęs jest prawdziwą przyjemnością dla podniebienia. Żeby wasza potrawa taka właśnie wyszła, wystarczy, że będzie przestrzegać trzech ważnych zasad. Chodzi o to, by po starciu ziemniaków na tarce przełożyć je do miski, dodać szczyptę soli, a później odstawić na jakieś 5 minut. Po tym czasie taką ziemniaczaną masę musicie porządnie odcisnąć z nadmiaru soków – w przeciwnym razie masa ziemniaczana będzie zbyt nasiąknięta i nie stanie się gęsta, a placki po usmażeniu nie będą przyjemnie chrupać.

Jeśli wasze placki ziemniaczane nie są chrupiące, to prawdopodobnie dodajecie też zbyt dużą ilość mąki. Ważne jest, by wybrać odpowiednią, mączystą odmianę ziemniaków – wtedy bez problemu ograniczycie dodawanie mąki. Niezwykle istotne jest również to, by placki, które smażycie, nie były zbyt grube.

Pyszne placki ziemniaczane – porady

Kluczowe znaczenie ma to, jaki rodzaj ziemniaków wybierzecie. Ważne jest, żebyście zwrócili uwagę na odmianę ziemniaka, z której będziecie przygotowywać placki. Typ C będzie zdecydowanie najlepszym rodzajem do placków ziemniaczanych. Takie ziemniaki są najbardziej mączyste i zawierają dużo skrobi. Przez to placki nie rozpadają się, a dodatkowo są chrupiące i nie chłoną oleju. Pamiętajcie też, by ziemniaki zetrzeć na grubych oczkach tarki – przez to kawałeczki będą bardziej wyczuwalne, a placki staną się przyjemnie chrupiące.

W przypadku, gdy wasze placki ziemniaczane będą za bardzo przywierać do patelni – oznacza to, że jest ona za mało rozgrzana. Po usmażeniu połóżcie placki na papierowym ręczniku, aby wchłonął nadmiar tłuszczu. Jeśli z kolei dbacie o linię – możecie przygotować fit placki ziemniaczane lub placki ziemniaczane z otrębami owsianymi.

Czytaj też:

Ekspresowa fasolka po bretońsku smakuje jak u mamy. Robię ją zawsze, gdy potrzebuję obiadu „na szybko”Czytaj też:

Mieszam twaróg z paroma składnikami i w mig mam gotowy obiad. To mój powrót do dzieciństwa