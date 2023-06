Chłodnik w nietypowej wersji. Główny składnik często mylicie z chwastem

Chłodnik to zupa przygotowana z warzyw na bazie maślanki, kefiru lub jogurtu. Jest pyszną i bardzo prostą do zrobienia potrawą. Świetnie orzeźwia i ma w sobie wiele składników mineralnych. Chłodnik idealnie sprawdzi się na upały, gdy nie mamy ochoty na tradycyjne zupy, a tym bardziej na stanie w kuchni przez pół dnia podczas gotowania obiadu. Najbardziej popularny jest chłodnik litewski, czyli ten przygotowany z botwinki, z dodatkiem szczypiorku, rzodkiewki i jajek. Część osób dorzuca też starty na tarce zielony ogórek. I choć chłodnik w tradycyjnej wersji smakuje doskonale, to z czasem może się nieco znudzić. Wtedy pora na małe eksperymenty w kuchni. Świetnym pomysłem będzie przygotowanie chłodnika ze szczawiu. Choć w naszym kraju najbardziej popularnym sposobem na podanie szczawiu jest zupa szczawiowa, to możecie przyrządzić też letnią odmianę tej potrawy.

Nowa odmiana chłodnika – w roli głównej szczaw

Taki chłodnik szczawiowy również doskonale sprawdzi się podczas gorących dni. Będzie lekko kwaskowatą i orzeźwiającą wariacją tej popularnej potrawy. Co więcej, szczaw jest dzisiaj bardzo niedocenianą rośliną, którą często po prostu depczemy w swoim ogródku, uznając za chwast. To błąd, ponieważ jest źródłem wielu cennych dla zdrowia substancji odżywczych. Znany jest w polskiej kuchni od setek lat. Jest bogaty w witaminę A, C oraz te z grupy B, a także magnez, krzem, wapń i żelazo. Szczaw warto więc wprowadzić do swojego jadłospisu, jednak trzeba pamiętać o tym, by nie spożywać go w nadmiarze (zawiera kwas szczawiowy, który może przyczyniać się do powstawania kamieni nerkowych).

Inne pomysły na chłodnik w nietypowej wersji

Zimą chętnie sięgamy po treściwe i rozgrzewające zupy, natomiast latem – po te lekki i orzeźwiające. Chłodnik sprawdza się wtedy najlepiej. Charakterystyczną cechą tej potrawy jest to, że naprawdę nie potrzebujemy żadnych specjalnych umiejętności, by ją zrobić. Co więcej, możecie przygotować naprawdę różne, ciekawe warianty tego dnia. Chłodnik to przede wszystkim zupa na bazie kefiru, którą spożywa się na zimno, jednak główne składniki możecie zmieniać. Niektóre połączenia smaków mogą was mocno zaskoczyć. Jeśli wasze letnie menu jest monotonne – ciekawym rozwiązaniem jest przygotowanie chłodnika truskawkowo-pomidorowego. Warto sięgnąć też po przepis na chłodnik pomidorowo-bazyliowy lub chłodnik z groszku i mięty. Nie musicie jednak ograniczać się tylko do tych smaków – chłodnik z winogronem lub mleczny z owocami też smakuje doskonale.

Przepis: Chłodnik ze szczawiu Przepis na chłodnik ze szczawiu Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 4 Składniki 15 dag szczawiu,

2 ogórki,

200 ml śmietany 18%,

pół pęczka dymki,

4 jajka,

1 litr wywaru drobiowego,

sól,

czerwony pieprz, Sposób przygotowania Przygotowanie szczawiuNajpierw należy umyć i pokroić szczaw, a później zalać go wrzącym wywarem i odstawić do całkowitego ochłodzenia. W tym samym czasie ugotujcie jajka i pozostawcie do schłodzenia. Krojenie warzywPokrójcie jednego ogórka w plastry, a drugiego w kostkę. Drobno posiekajcie też cebulę dymkę i szczypior. Połączenie wszystkich składnikówDo zimnego bulionu dodajcie szczaw, cebulę, szczypior i ogórki. Całość wymieszajcie, doprawcie solą oraz pieprzem. Dodanie śmietanyNa koniec ubijcie śmietanę i połączcie z chłodnikiem. Zupę wstawcie do lodówki na minimum godzinę. Podawajcie z cząstkami ugotowanego jajka.

Czytaj też:

Jogurt naturalny „zadba” o twój przewód pokarmowy. Poznaj przepis na na pyszny sos tzatzikiCzytaj też:

Szparagi są teraz najsmaczniejsze. Skorzystaj z ich walorów smakowych i zdrowotnych