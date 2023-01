Czy zielone ogórki są zdrowe? Sprawdź, dlaczego warto je jeść

Choć sezon ogórkowy trwa przez kilka tygodni, to w sklepach warzywa te dostępne są przez cały rok. Warto po nie sięgać jak najczęściej, jednak powinniśmy zwrócić uwagę na pochodzenie warzyw, które kupujemy. Najlepszym wyborem są ogórki gruntowe, z których możemy przygotować smaczne i zdrowe przetwory na zimę np. bogate w probiotyki kiszonki. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy unikać spożywania ogórków szklarniowych, których smakiem możemy delektować się przez cały rok. Jeżeli będziemy wybierać warzywa z ekologicznych upraw, to na pewno nam nie zaszkodzą.

Eksperci z portalu WebMED przekonują, że zielone ogórki to bardzo wartościowy składnik diety, który nie tylko pomaga uzupełniać niedobory witamin i minerałów w organizmie, ale także świetnie nawadnia.

Dlaczego warto jeść zielone ogórki?

Ogórki to niskokaloryczne i zdrowe warzywa, które w 95% składają się z wody, dzięki czemu pomagają uzupełniać jej niedobory w organizmie. Badania dowiodły, że znaczący odsetek globalnej populacji pije zbyt mało wody, co skutkuje przewlekłym odwodnieniem oraz może doprowadzić m.in. do poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu.

Niewielka kaloryczność ogórków – 1 filiżanka pokrojonych ogórków, dostarcza do organizmu około 16 kcal – sprawia, że warzywo to może często gościć w naszym jadłospisie, stanowiąc m.in. dodatek do sałatek i surówek, kanapek, a także samodzielną przekąskę. Ogórki możemy również dodawać do koktajli owocowo-warzywnych oraz przygotować z nich przetwory. Szczególnie wartościowe pod względem odżywczym są ogórki kiszone, które stanowią źródło bakterii probiotycznych.

Co więcej, ogórki dostarczają do naszego organizmu witaminy i minerały. Warzywo to jest bogate w witaminy z grupy B, witaminę C i witaminę K, a także miedź, fosfor, potas i magnez. Cennym składnikiem ogórków są także antyoksydanty – warzywa te dostarczają do naszego organizmu flawonoidy, lignany i triterpeny.

Ogórki a poziom cukru

Ogórki to warzywa o niskim indeksie glikemicznym, dlatego są polecane dla diabetyków – badania dowiodły, że spożywanie zielonych ogórków może pomóc ograniczyć ryzyko związane z nagłymi wahaniami poziomu glukozy we krwi. Substancje znajdujące się w nasionach ogórków dodatkowo wspierają pracę serca, zabezpieczając przed wzrostem poziomu cholesterolu, dlatego powinniśmy spożywać ogórki z pestkami. Pestki ogórków to także źródło błonnika pokarmowego, który reguluje pracę jelit, zapobiegając uciążliwym i bolesnym zaparciom. Najwięcej wartościowych składników odżywczych znajduje się tuż pod skórką ogórków, jednak zanim zaczniemy delektować się ich orzeźwiającym smakiem, powinniśmy wcześniej dokładnie umyć warzywa ciepłą wodą.

