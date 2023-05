Trwa sezon na botwinę. Poznaj jej walory zdrowotne i przygotuj pyszną botwinkę

Botwina, to młode listki i korzenie buraka ćwikłowego, a sezon na nią trwa od maja do końca czerwca, bo jest wtedy łatwo dostępna i najsmaczniejsza. Warto w tym czasie przyrządzać to warzywo, bo zawiera dużo witamin, takich jak A, K, C oraz witaminy z grupy B w tym kwas foliowy i wiele cennych składników mineralnych. Jest też bogatym źródłem antyoksydantów, szczególnie flawonoidów co daje jej działanie przeciwzapalne, wspomagające organizm w walce ze zmianami miażdżycowymi i nowotworowymi.

Właściwości prozdrowotne botwiny

Botwina na anemię i odporność

To warzywo pomaga w leczeniu anemii dzięki dużej zawartości żelaza w towarzystwie witaminy C , która wspomaga jego wchłanianie. Zawarta w niej witamina B6 również wspomaga procesy krwiotwórcze. Dodatkowo dzięki zawartości cynku i selenu botwina wspomaga układ odpornościowy.

Botwina na odchudzanie

Botwinę można nazwać sprzymierzeńcem odchudzania dzięki swojej niskiej kaloryczności (22 kcal w 100 g) i wysokiej zawartości błonnika , który zapewnia na długo poczucie sytości, co wpływa na mniejsze spożycie kalorii w ciągu dnia. Jednocześnie błonnik poprawia stan jelit i wspomaga rozwój dobrych bakterii jelitowych, które są niezwykle ważne dla prawidłowej pracy organizmu i utrzymania odpowiedniej wagi.

Botwina dla zdrowego serca

Kto powinien unikać jedzenia botwiny?

Badania wykazały, że botwina obniża ciśnienie krwi, tym samym obniżając ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Badacze uważają, że dzieje się tak dzięki wysokiemu poziomowi azotanów w niej zawartych, które wspomagają pracę układu krążenia. Dodatkowo potas, który zawiera, jest również ważny dla prawidłowego działania serca.

Ogólnie botwina jest dobrze tolerowana przez nasz organizm, jednak ze względu na obecność szczawianów, powinny jej unikać osoby z tendencją do kamieni nerkowych i z dną moczanową oraz osoby z niedoborem wapnia, gdyż utrudnia ona jego wchłanianie.

Jak można włączyć botwinę do diety?

Surowe liście można dodawać do koktajli owocowo-warzywnych, aby w pełni skorzystać z jej właściwości. Liście botwiny można też przygotować jak szpinak, dusząc na oliwie z czosnkiem. Jednak chociaż raz w sezonie trzeba przygotować zupę- botwinkę, bo jest zdrowa i przypomina smak dzieciństwa.

Przepis na botwinkę

Przepis: Botwinka Zupa z botwiny Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 11 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 4 Składniki 1 pęczek botwiny

3 ziemniaki

1 pęczek koperku

sok z cytryny

4 Łyżki śmietany 30 proc.

1 łyżka masła klarowanego

sól i pieprz do smaku

jajka na twardo do podania Sposób przygotowania Przygotuj warzywaBuraczki i liście oczyść z piachu i korzeni, pokrój na kawałki i dokładnie umyj. Ziemniaki umyj, obierz i pokrój na kawałki. Przygotuj bazę zupyW garnku rozpuść masło klarowane i podsmaż na nim pokrojone ziemniaki i buraczki. Zalej wodą lub bulionem warzywnym i lekko posól. Ugotuj zupęPo ok. 20 minutach gotowania dodaj łodyżki i liście botwiny, gotuj jeszcze 10 minut.

Czytaj też:

Dwa składniki wystarczą, by zrobić „eliksir długowieczności”. Pij go zawsze ranoCzytaj też:

Co zrobić z buraków z zakwasu? Podpowiadamy, jak wykorzystać kiszone buraki