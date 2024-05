Te placuszki to świetny pomysł na ekspresowy obiad. Zrobisz je z 3 prostych składników

Tym razem podrzucamy przepis na szybkie placuszki. Świetnie wyglądają i zachwycają smakiem. A w dodatku robi się je w ekspresowym tempie. Wystarczy kilka łatwo dostępnych składników. Z pewnością masz je w swojej kuchni. Zobacz, co możesz z nich wyczarować w 15 minut.

Jak zrobić placuszki z zielonym ogórkiem?

Danie robi się bardzo prosto i szybko. Wystarczy połączyć jajka i mąkę z jednym dość niecodziennym składnikiem, czyli zielonym ogórkiem. Potem trzeba już tylko doprawić i wymieszać całość, uformować placuszki i usmażyć je na niewielkiej ilości tłuszczu. Jeśli dobrze zorganizujesz swoją pracę. cały proces zajmie ci nie więcej niż 15 minut.

Przepis: Placuszki z ogórka To świetny pomysł na obiad dla całej rodziny. Zrobisz je w 15 minut z 3 składników. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 8 Składniki 220 g zielonych ogórków

1 jajko

2 łyżki mąki pszennej

sól

pieprz

tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie warzywUmyj ogórki, usuń z nich ziarna i zetrzyj warzywa na tarce o średnich oczkach. Odciśnij z nich nadmiar wody. Łączenie składnikówRozbij jajko do miski. Dorzuć mąkę i starte ogórki. Wymieszaj i dopraw całość,a potem jeszcze raz połącz wszystkie składniki. Smażenie plackówNakładaj porcje ciasta na rozgrzaną patelnię. Smaż je na niewielkiej ilości oleju lub masła (z obu stron na złoty kolor).

Rada: Pamiętaj, by odsączyć placuszki z nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym. Dzięki temu będą smaczniejsze i mniej kaloryczne.

Wskazówka: Jeśli chcesz, by placuszki zyskały bardziej orzeźwiający smak, dodaj do ciastka garść posiekanych listków mięty.

Jak podawać placuszki z zielonego ogórka?

Przed podaniem możesz posypać placuszki siekaną natką pietruszki, kolendrą lub miętą. Ten przysmak doskonale łączy się również z kwaśną śmietaną lub jogurtem typu greckiego. Możesz wykorzystać do dekoracji listki bazylii albo jadalne kwiaty, na przykład bratki czy nasturcje. Wszystko zależy tak naprawdę od twojej inwencji twórczej.

Placuszki najlepiej smakują na ciepło, ale możesz je jeść również na zimno. Świetnie sprawdzą się jako przekąska. To dobry pomysł na szybki lunch. Z łatwością zabierzesz je ze sobą do pracy, szkoły lub na uczelnię. Wystarczy, że przełożysz je do pojemnika na żywność.

