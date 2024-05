Ta sałatka zastępuje mi obiad, gdy nie mam czasu na gotowanie. Robię ją w 15 minut, a syci na długo

Sałatka z kuskusem doskonale sprawdzi się nie tylko jako przekąska, ale również szybka kolacja, a nawet lekki obiad. To dobra propozycja dla osób na diecie, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy. Nie obciąża przewodu pokarmowego. Zapewnia uczucie sytości na długo i nie idzie w boczki. Co więcej, pomaga uporać się z chęcią sięgania po słodycze lub inne niezdrowe przegryzki. Ponadto możesz ją zabrać ze sobą do szkoły, pracy lub na uczelnię i zaoszczędzić na kupnie lunchu.

Dlaczego warto sięgać po kaszę kuskus?

Kasza kuskus powstaje z semoliny, czyli drobno zmielonej pszenicy. Jest chętnie wykorzystywana w kuchni z uwagi na łatwość i szybkość przygotowania. Nie wymaga długiej obróbki termicznej. Wystarczy zalać ją wrzątkiem i odczekać kilka minut. Warto pamiętać, że ten rodzaj kaszy ma wiele cennych właściwości. Dostarcza organizmowi węglowodanów (cukrów) złożonych. Poza tym zawiera białko i błonnik, które zapewniają uczucie sytości i wpływają pozytywnie na pracę przewodu pokarmowego. Przyspieszają metabolizm oraz usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii z organizmu. W efekcie ułatwiają trawienie.

Jak zrobić sałatkę z kuskusem w śródziemnomorskim stylu?

Zrobienie sałatki z kuskusem nie wymaga wiele pracy ani dużej liczby składników. Tak naprawdę wystarczy połączyć kilka produktów, by przygotować pyszny i sycący posiłek, który zaspokoi uczucie głodu na długo. Nie zajmie ci to dużo czasu, jeśli odpowiednio rozplanujesz poszczególne czynności. Możesz przygotować pozostałe składniki w czasie, gdy kuskus będzie się moczył w wodzie.

Przepis: Sałatka z kuskusem To świetna propozycja na przekąskę, szybką kolację lub lekki obiad Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Śródziemnomorska Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Składniki 1 szklanka suchej kaszy kuskus

1,5 szklanki wrzątku

60 g suszonych pomidorów

50 g czarnych oliwek

200 g sera feta

10-12 marynowanych w occie cebulek

Na sos

1/2 cytryny

4 łyżki oliwy z oliwek

2 łyżeczki musztardy

1 łyżeczka miodu

sól, pieprz

kilka listków bazylii Sposób przygotowania Szykowanie kaszyKuskus wsyp do rondelka lub ceramicznej miski i zalej go ok. 1,5 szklanki wrzątku (nad warstwą kaszy powinna znajdować się ok. 1 cm warstwa gorącej wody). Naczynie szczelnie przykryj i odczekaj 10 minut. Po tym czasie przemieszaj kaszę i przełóż do miski. Robienie sosuPołącz oliwę, sok z cytryny, miód, musztardę j i dopraw wszystko solą oraz pieprzem. Sos dodaj do jeszcze ciepłego kuskusu. Wymieszaj. Krojenie składnikówPomidory odcedź z zalewy. Jeśli są większe pokrój je na kawałki. Podobnie jak czarne oliwki (opcjonalnie). Pokrój ser feta na mniejsze cząstki. Łączenie składnikówPołącz kuskus z pozostałymi składnikami. Dorzuć marynowane cebulki i dokładnie wszystko wymieszaj. Całość możesz udekorować listkami bazylii.

Wskazówka: Możesz dowolnie modyfikować przepis. Zmienić proporcje oraz rodzaj użytych składników. Wszystko zależy od twojej inwencji twórczej.

Czym dosmaczyć sałatkę z kuskusem?

Do kuskusu możesz dodać tak naprawdę dowolnie wybrane składniki. Dobrze sprawdzą się na przykład świeże ogórki i pomidory. Możesz też wykorzystać pomidorki, koktajlowe, szczypiorek, cukinię oraz natkę pietruszki. Ciekawym dodatkiem będą rodzynki i orzechy włoskie. Dzięki nim sałatka zyska trochę słodyczy i element chrupkości.

