Lekka niczym piórko sałatka z kaszy bulgur. Latem robię ją przynajmniej raz w tygodniu

Sałatka z kaszy bulgur to jedno z tych dań, które łączą w sobie prostotę i bogactwo smaku. Latem na wagę złota są niewymagające długich przygotowań przepisy i ten z pewnością wam się spodoba. Wystarczy około pół godziny, kilka świeżych produktów i szczypta cierpliwości – bo będzie trochę krojenia – by na waszych talerzach pojawiła się potrawa, którą zapamiętacie na długo.

W moim domu często wracam do tej kompozycji, bo smakuje nawet osobom stroniącym od jedzenia warzyw. Do jedzenia bakłażana czy papryki nie zawsze łatwo jest kogoś przekonać. W prostej kompozycji z dobrze doprawioną kaszą jednak najbardziej oporni dali się podejść.

Jak przygotować lekką sałatkę z kaszy bulgur?

Zrobienie sałatki z kaszą bulgur nie zajmuje mi wiele czasu. Nastawiam ziarno pszenicy, kroję warzywa i piekę je do miękkości. Potem jeszcze przesmażam całość z cebulką oraz czosnkiem i w zasadzie gotowe. Taka potrawa może po ostudzeniu spędzić nawet i dwa dni w lodówce, więc często zdarza się mi zrobić większą ilość. Dodaję tylko sok z cytryny i zieleninę na „świeżo”. To danie to połączenie wygody i znakomitego smaku w najczystszej postaci. Jest wręcz idealne, by zabrać je do pracy czy na piknik.

Przepis: Sałatka z kaszy bulgur, bakłażana i papryki Lekka sałatka z kaszy bulgur i warzyw. Idealna na kolację czy drugie śniadanie. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 2 Składniki 1 szklanka kaszy bulgur

1 bakłażan

2 czerwone papryki

1 duża cebula

4 ząbki czosnku

1 szklanka wody

1 łyżeczka soku z cytryny

4 łyżki oleju rzepakowego

pieprz

sól Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówKaszę bulgur opłucz. Wsyp do garnka i zalej wodą. Doprowadź całość do wrzenia, posól delikatnie. Gotuj przez 15 minut na niewielkim ogniu. Bakłażana i papryki umyj. Usuń ogonki, z papryk wytnij też gniazda nasienne. Pokrój warzywa w 3-centymetrową kostkę. Wrzuć do naczynia żaroodpornego i dokładnie nasmaruj 2 łyżkami oleju rzepakowego. Piecz w temperaturze 200 stopni Celsjusza przez 20 minut. Cebulę i czosnek pozbaw łupiny, posiekaj. Przygotowanie sałatkiNa patelni rozgrzej pozostały olej rzepakowy. Wrzuć cebulę, zeszklij. Dodaj czosnek i smaż przez 30 sekund. Wsyp ugotowaną kaszę bulgur i dokładnie wymieszaj. Po chwili zdejmij z ognia i wrzuć upieczone warzywa. Dopraw solą i pieprzem wedle uznania. Skrop sokiem z cytryny.

Jak podawać sałatkę z kaszy bulgur, bakłażana i papryki?

Po przeniesieniu potrawy na talerz warto posypać ją posiekaną natką pietruszki. Dobrym pomysłem będzie też dodanie pokruszonego sera feta – sprawi, że sałatka stanie się bardziej sycąca. Możecie też pokusić się o dodanie ulubionych ziaren. Pasować będą zarówno ziarna słonecznika, jak i pestki dyni.

Co jeszcze będzie pasowało do sałatki z kaszy bulgur?

Zamiast oberżyny świetnie sprawdza się cukinia. Paprykę natomiast można zamienić choćby na marchew czy inne, pocięte w słupki warzywo korzeniowe. Wtedy jednak warto zmodyfikować zestaw dodawanych przypraw — świetny będzie np. tymianek czy cząber. Cukinia „lubi się” też ze świeżą miętą.

Czytaj też:

Kolorowe sałatki to mój sposób na odchudzanie. Efekty zaczęły się pojawiać, odkąd przestrzegam tych zasadCzytaj też:

Kasza manna z kardamonem. Przepis na przyspieszony metabolizm