Zamiast masła i śmietany biorę jedno warzywo. Makaron z sosem cytrynowym od razu staje się zdrowszy

Włoski makaron z sosem cytrynowym to dla mnie esencja lata. Lekkości dodaje mu zastąpienie ciężkiego nabiału żółtą cukinią. Warzywo to jest subtelne w smaku, a sok i skórka z cytryny wydobywają z niego to, co najlepsze.

Lekka wersja włoskiego makaronu

Pasta al limone jest jednym z klasyków kuchni włoskiej. Latem warto skusić się na to przyjemnie orzeźwiające danie w nieco lżejszej odsłonie. W oryginale przygotowanie potrawy jest szybkie i takie też pozostanie, choć listę składników nieznacznie zmodyfikujemy.

Pominiemy zupełnie masło i śmietanę, które sprawiają, że danie wcale nie jest dietetyczne. Zamiast nich cytrynie towarzyszyć będzie żółta cukinia. Warzywo latem jest wyjątkowo tanie, a dostarcza licznych składników odżywczych. Znajdziemy z niej m.in. witaminę C i K, karotenoidy oraz pierwiastki takie jak potas, magnez czy żelazo.

Z punktu widzenia dietetyki i zdrowego żywienia jego wykorzystanie będzie dla nas więcej niż korzystne. W praktyce też sporo to ułatwi – warzywa nie mają w zwyczaju warzyć się na patelni. Ugotowanie zmodyfikowanej wersji dania będzie zatem prostsze.

Jak zrobić makaron z sosem cytrynowym?

Choć zrobienie danie wymaga przyrządzenia klusek — w moim przypadku będzie to wyjątkowo przyjemne linguine — reszta zadzieje się niemalże ekspresowo. Uduszę pokrojoną cukinię i zblenduję ją z pozostały mi składnikami sosu.

By uzyskać właściwą konsystencję sosu, skorzystam też z prostej sztuczki polegającej na wykorzystaniu wody z gotującego się makaronu. Płyn ten pomoże nam odpowiednio go zagęścić. Bądźcie więc ostrożni przy odcedzaniu klusek – nie cała woda może wylądować w zlewie.

Przepis: Włoski makaron z sosem cytrynowym Orzeźwiające danie z makaronem i kwaśnym sosem idealnie sprawdzi się jako letni obiad. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 4 Składniki 400 g suchego makaronu linguine

2 żółte cukinie

1 cytryna

1 łyżka nieaktywnych płatków drożdżowych

2 łyżki oliwy z oliwek

pieprz

sól Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówMakaron liguine ugotuj al dente w dużej ilości wody. Pod koniec przyrządzania odlej 2 filiżanki płynu z garnka. Cukinię umyj. Pokrój w niewielką kostkę. Cytryny wyszoruj, zetrzyj z niej skórkę i przygotuj 6 łyżek soku. Przygotowanie włoskiego makaronu z sosem cytrynowymNa patelni rozgrzej oliwę z oliwek, wrzuć cukinię i duś z odrobiną wody. Gdy warzywo zmięknie, przenieś je do pojemnika blendera wraz zachowaną wodą, połową soku z cytryny i płatkami drożdżowymi. Zblenduj i spróbuj. W razie potrzeby dolej więcej kwaśnego płynu. Dopraw też solą i pieprzem. Połącz z makaronem i posyp skórką z cytryny.

Jak podawać włoski makaron?

Nasze linguine, w przeciwieństwie do wersji tradycyjnej, nie zawiera zbyt wiele — w cukinii znajdziemy bowiem przede wszystkim wodę i węglowodany w postaci błonnika. Polecam więc podać potrawę z pokruszoną fetą, mozzarella lub burratą. Te sery świetnie korespondują z orzeźwiającym charakterem włoskiego makaronu z sosem cytrynowym.

