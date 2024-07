Dietetyczka poleca idealny napój na upały. Ma prosty skład i orzeźwiający smak

Co pić, gdy wysokie temperatury dają się we znaki? Zdaniem znanej dietetyczki najlepszym napojem na upały jest izotonik domowej roboty. Wystarczy połączyć kilka prostych i łatwo dostępnych produktów, by go przygotować. Poznaj przepis.

Napoje izotoniczne, znane również jako izotoniki, nawadniają organizm i dostarczają mu elektrolitów oraz węglowodanów. Działają znacznie lepiej niż zwykłe płyny, gdyż są szybciej wchłaniane w jelitach. Stanowią zastrzyk energii i wspierają pracę układu mięśniowego oraz nerwowego. W dodatku są proste w przygotowaniu. Przepis na izotonik zaproponowany przez dietetyczkę jest tego najlepszym przykładem. Jak zrobić najlepszy napój na upały? Przygotowanie domowego izotoniku jest bardzo proste. Wystarczy połączyć wodę mineralną z sokiem z cytryny, owocami i niewielką szczyptą soli. Całą pracę wykona za ciebie blender lub mikser. Ten napój na upały poleca dietetyk dr Hanna Stolińska. Jak zauważa ekspertka w jednym z postów udostępnionych w mediach społecznościowych mikstura doskonale nawadnia organizm, a jednocześnie stawia na nogi. Przepis: Izotonik z borówkami Ten napój na upał poleca dietetyczka. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Składniki 250 ml wody mineralnej niegazowanej

40 g borówek amerykańskich

sok z połówki cytryny

sól Sposób przygotowania Szykowanie owocówUmyj borówki i usuń ogonki z owoców. Robienie napojuWrzuć borówki do blendera, dolej wodę i sok z cytryny. Dodaj niewielką szczyptę soli. Zmiksuj wszystkie składniki na gładką masę. Podawanie napojuPrzelej napój do szklanki i podawaj go z kostkami lodu i listkiem mięty (opcjonalnie). Wskazówka: Borówki amerykańskie możecie zastąpić dowolnie wybranymi owocami. na przykład truskawkami, wiśniami, jagodami, pomarańczami czy arbuzem. Świetnym zamiennikiem soku z cytryny będzie ekstrakt z limonki. Inne propozycje napojów na upał Domowy izotonik to niejedyny napój dobry na upały. Świetnie sprawdzają się również produkty mleczne, na przykład mleko, kefir, jogurt czy maślanka. Zawierają węglowodany i elektrolity, co sprawia, że są wolniej usuwane z organizmu. Sód zawarty w mleku działa jak swoista »gąbka«, zatrzymując wodę w organizmie. Dzięki temu mniej płynów jest wydalane wraz z moczem. Uważajmy jednak, bo mleko, zwłaszcza pełnotłuste ma sporo kalorii – zaznacza dr Hanna Stolińska. Ekspertka podkreśla, że nie należy rezygnować z picia wody w upały. Powinna ona pozostać jednym z najważniejszych elementów codziennego jadłospisu, nie tylko w letnie dni. Dlaczego odpowiednie nawodnienie organizmu jest ważne? Woda odgrywa bardzo ważną rolę w wielu przemianach zachodzących w organizmie. Bierze udział w transporcie witamin i minerałów. Ułatwia trawienie oraz usuwanie zbędnych produktów przemiany materii. Gdy zaczyna jej brakować, funkcjonowanie narządów ulega zakłóceniu. Pojawiają się symptomy, takie jak na przykład osłabienie, zmęczenie, suchość w ustach, zaburzenia rytmu serca, dezorientacja, bóle i zawroty głowy. Dorosły człowiek powinien wypijać od 2,5 do 3,7 litra wody dziennie. W tym przypadku wiele zależy od czynników, takich jak płeć, aktywność fizyczna, wiek czy temperatura powietrza. W czasie upałów zapotrzebowanie na płyny jest większe. Czytaj też:

