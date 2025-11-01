To warzywo może odmienić życie po 50. roku życia. Dietetyk: mniejsze ryzyko zaćmy i wolniejsze starzenie się

Królową jesieni zdecydowanie jest dynia. Nie tylko cudownie smakuje, ale ma również wiele właściwości zdrowotnych. Dietetyk dr Bartosz Kulczyński opublikował nagranie, w którym polecał to warzywo jako panaceum dla seniorów. W połączeniu z kilkoma innymi składnikami może ono znacząco poprawić nasze zdrowie.

Dynia jako panaceum dla seniorów

Spożywanie dyni może przynieść wiele cennych korzyści zdrowotnych. Wynika to przede wszystkim z dużych ilości beta-karotenu, które znajdują się w tym warzywie. Badania pokazują, że beta-karoten ma szeroki wpływ na nasz organizm. Można go nawet nazwać składnikiem przeciwstarzeniowym. Jest on skuteczny w neutralizowaniu wolnych rodników, których nadmiar przyspiesza starzenie się organizmu, ale także zwiększa ryzyko wielu chorób.

Dysponujemy wynikami badań, które wskazują, że beta-karoten działa pozytywnie na oczy. Naukowcy zauważyli, że osoby, które dostarczały wraz z dietą wysokie ilości tego składnika, miały mniejsze ryzyko rozwoju zaćmy średnio o 11 procent, a w przypadku niektórych osób było to nawet 17 procent. I co ciekawe, był to lepszy efekt w porównaniu do luteiny, którą przecież przede wszystkim kojarzymy ze zdrowiem oczu – powiedział specjalista.

Jakie jeszcze właściwości ma dynia?

Jedną z zalet dyni jest także to, że jest ona produktem niskokalorycznym. Dzięki temu można ją spożywać regularnie w dużych ilościach bez obaw, że przybędzie nam dodatkowych kilogramów. Dodatkowo dynia jest lekkostrawna, idealnie sprawdzi się więc w przypadku osób, które mają problemy z trawieniem, ale również małych dzieci czy seniorów.

W kontekście hamowania problemów zdrowotnych związanych ze starością muszę powiedzieć też o tym, że beta-karoten ma pewne działanie neuroprotekcyjne, czyli działa też ochronnie w stosunku do układu nerwowego i ma to przełożenie na konkretny efekt – wyjaśnił dietetyk.

Co więcej, eksperci zauważyli, że osoby, które spożywały dużo beta-karotenu, miały mniejsze ryzyko pojawienia się choroby Parkinsona o 17 procent w porównaniu do osób, których dieta była uboga w ten składnik. Specjaliści wysnuli takie wnioski z badania pt. „Dietary β-carotene and vitamin A and risk of Parkinson disease: A protocol for systematic review and meta-analysis”.

Czytaj też:

Osoby po 60-tce powinny jeść ten słodycz codziennie. Dietetyk: wystarczy 30 gramówCzytaj też:

Seniorzy go unikają, a właśnie ten ser najlepiej wspiera serce, mózg i kości. Badania mówią jasno