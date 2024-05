Ile wody dziennie powinniśmy pić? Dietetyczka obala popularny mit

Przyjęło się, że dorosły człowiek powinien wypijać około 8 szklanek wody dziennie, co daje w sumie 2 litry. Jednak ta ilość – jak przekonuje doktor Hanna Stolińska – przeszła już do lamusa. Ile zatem wody powinno zagościć w naszym jadłospisie? Wiele osób odpowiedź na to pytanie może zaskoczyć.

Ile wody dziennie trzeba pić?

Zalecenie dotyczące wypijania ośmiu szklanek wody dziennie, czyli około 2 litrów, zostało zmodyfikowane. W przypadku mężczyzn optymalna ilość wynosi od 2,5 do 3,7 litra. Kobiety natomiast powinny wypijać od 2,5 do 2,7 l. Należy pamiętać, że to ogólne wytyczne. „Zmieniają się jednak one w zależności od wieku, stanu zdrowia, aktywności fizycznej i temperatury otoczenia” – podkreśla dr Hanna Stolińska. Warto też pamiętać, że nawadnianie organizmu nie musi ograniczać się wyłącznie do wypijania „czystej” wody. Spożycie warzyw i owoców – jak zauważa dietetyczka – może pokryć nawet jedną piątą dziennego zapotrzebowania na wodę.

Nawodnienie organizmu to podstawa

O dostarczaniu organizmowi odpowiednich ilości wody powinniśmy pamiętać zawsze, nie tylko w upalne i słoneczne dni. Przyjmowanie zbyt małej ilości płynów może mieć bowiem bardzo poważne konsekwencje i doprowadzić do powstania wielu nieprzyjemnych dolegliwości. Pojawiają się bóle i zawroty głowy, senność, rozdrażnienie, mdłości. Z czasem można zauważyć również inne niepokojące sygnały, na przykład:

zaburzenia w pracy nerek,

przyspieszenie pracy serca,

niepokój,

dezorientacja,

drgawki.

Należy przy tym pamiętać, że przyjmowanie zbyt dużych ilości wody (powyżej 6 litrów dziennie) również stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia. Prowadzi bowiem do znacznego obciążenia układu wydalniczego i tak zwanego zatrucia wodnego. Dochodzi do rozwoju obrzęków w różnych częściach ciała. Narządem najbardziej wrażliwym na nadmiar płynów w organizmie jest mózg.

Co pić, by nawodnić organizm?

Jednym z najważniejszych płynów jest woda. Jeśli jednak nie lubisz jej smaku, możesz sięgnąć po herbaty, soki owocowe, naturalne izotoniki lub napary z owoców i ziół. Dobrym rozwiązaniem jest również dosmaczanie zwykłej wody. Można wykorzystać do tego celu miętę, sok z cytryny, grejpfruta lub limonki. Warto przy tym pamiętać, by sięgać po produkty dobrej jakości. Należy unikać wyrobów sztucznie dosładzanych lub wzbogaconych o chemiczne barwniki, ulepszacze czy konserwanty.

