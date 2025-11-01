Nie mam czasu na pieczenie, więc robię te czekoladowe ciasteczka. Obłędne, pyszne i pełne zdrowia

Różnego rodzaju wypieki to świetna alternatywa dla tradycyjnych ciast z piekarnika. Są one bardzo wygodne i szybkie w przygotowaniu, ponieważ nie wymagają długiego pieczenia. Do najpopularniejszych należy sernik na zimno lub ciasta z galaretką. Zazwyczaj jako spód wykorzystuje się wtedy herbatniki lub pokruszone biszkopty. Ja tym razem przygotowałam coś innego i o wiele zdrowszego.
Pyszne ciasteczka owsiane bez pieczenia
Moi bliscy poprosili mnie, żebym zrobiła „coś słodkiego”. Ja jednak nie miałam czasu na przygotowywanie skomplikowanych wypieków, więc przyrządziłam ciasteczka z płatkami owsianymi, których nie musiałam nawet piec. W ten sposób „przemyciłam” swojej rodzinie też coś zdrowego w postaci wspomnianych płatków.
Przepis: Ciasteczka owsiana
Te ciasteczka smakują genialnie, a do tego zrobisz je bez wysiłku.
- Kategoria
- Deser
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 30 min.
- Czas gotowania
- 1 godz.
- Liczba porcji
- 6
- Liczba kalorii
- 696 w każdej porcji
Składniki
- 60 g masła
- 200 g cukru
- 120 ml mleka
- 20 g kakao
- 170 g masła orzechowego
- 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
- 240 g płatków owsianych
- duża szczypta soli
Sposób przygotowania
- Mieszanie składnikówW średnim garnuszku połącz masło, cukier, mleko i kakao. Podgrzewaj, mieszając, aż składniki się rozpuszczą, po czym doprowadź do zagotowania i gotuj przez 2 minuty. Zdejmij garnek z ognia. Dodaj masło orzechowe, ekstrakt z wanilii oraz sól; dokładnie wymieszaj, aż masa będzie jednolita Wsyp płatki owsiane i ponownie wymieszaj, tak by wszystkie płatki zostały pokryte masą. Odstaw na 5–10 minut, aby masa lekko zgęstniała.
- Formowanie ciasteczekW międzyczasie przygotuj dwie blaszki wyłożone papierem do pieczenia. Nabieraj masę łyżką i układaj na papierze porcje, lekko je spłaszczając, nadając ciasteczkom kształt. Włóż blaszki do lodówki i schładzaj przez 30–60 minut, aż ciasteczka zastygną.
Podczas podgrzewania masy cały czas mieszaj ją. W przeciwnym razie może się przypalić lub powstaną nieprzyjemne grudki. Po połączeniu wszystkich składników pozostaw masę na 5-10 minut, by lekko zgęstniała. Wtedy łatwiej będzie ci formować ciastka. Formując je, lekko je spłaszczaj, ponieważ w ten sposób szybciej zastygną w lodówce.
Dlaczego warto jeść płatki owsiane?
Płatki owsiane to jeden z najbardziej wartościowych produktów. Są świetnym źródłem błonnika (zwłaszcza rozpuszczalnego, który zawiera beta-glukany), dzięki czemu obniżają poziom „złego” cholesterolu LDL, a także przyczyniają się do stabilizowania glukozy we krwi. Reguluje on także pracę jelit, zapobiega zaparciom.
Płatki owsiane są także źródłem witamin i minerałów, między innymi tych z grupy B, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. To też źródło żelaza, cynku i magnezu. Mają również działanie przeciwzapalne, przez co chronią komórki przed uszkodzeniami. Dodatkowo jest to bardzo wszechstronny produkt, ponieważ poza klasyczną owsianką można przygotować z niego też wspomniane ciasteczka, ale również placuszki, babeczki. To też świetny dodatek do różnych ciast oraz smoothie. Z pewnością zaskoczeniem dla wielu osób będzie to, że można zrobić nawet kotlety z płatków owsianych.
Czytaj też:
Te niepozorne nasionka zaskoczyły naukowców. Mają moc, o której nikt wcześniej nie mówiłCzytaj też:
Ma tylko pięć składników i podbija serca dietetyków. Ten chleb z Lidla to prawdziwa perełka