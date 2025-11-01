Nie mam czasu na pieczenie, więc robię te czekoladowe ciasteczka. Obłędne, pyszne i pełne zdrowia
Nie mam czasu na pieczenie, więc robię te czekoladowe ciasteczka. Obłędne, pyszne i pełne zdrowia

Dodano: 
Ciasteczka owsiane czekoladowe
Ciasteczka owsiane czekoladowe Źródło: Freepik
Jeśli nie masz czasu na pieczenie, a marzysz o czymś słodkim, to koniecznie przygotuj te ciasteczka. Smakują naprawdę wyjątkowo, a do tego zawierają zdrowy dodatek.

Różnego rodzaju wypieki to świetna alternatywa dla tradycyjnych ciast z piekarnika. Są one bardzo wygodne i szybkie w przygotowaniu, ponieważ nie wymagają długiego pieczenia. Do najpopularniejszych należy sernik na zimno lub ciasta z galaretką. Zazwyczaj jako spód wykorzystuje się wtedy herbatniki lub pokruszone biszkopty. Ja tym razem przygotowałam coś innego i o wiele zdrowszego.

Pyszne ciasteczka owsiane bez pieczenia

Moi bliscy poprosili mnie, żebym zrobiła „coś słodkiego”. Ja jednak nie miałam czasu na przygotowywanie skomplikowanych wypieków, więc przyrządziłam ciasteczka z płatkami owsianymi, których nie musiałam nawet piec. W ten sposób „przemyciłam” swojej rodzinie też coś zdrowego w postaci wspomnianych płatków.

Przepis: Ciasteczka owsiana

Te ciasteczka smakują genialnie, a do tego zrobisz je bez wysiłku.

Kategoria
Deser
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
30 min.
Czas gotowania
1 godz.
Liczba porcji
6
Liczba kalorii
696 w każdej porcji

Składniki

  • 60 g masła
  • 200 g cukru
  • 120 ml mleka
  • 20 g kakao
  • 170 g masła orzechowego
  • 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
  • 240 g płatków owsianych
  • duża szczypta soli

Sposób przygotowania

  1. Mieszanie składnikówW średnim garnuszku połącz masło, cukier, mleko i kakao. Podgrzewaj, mieszając, aż składniki się rozpuszczą, po czym doprowadź do zagotowania i gotuj przez 2 minuty. Zdejmij garnek z ognia. Dodaj masło orzechowe, ekstrakt z wanilii oraz sól; dokładnie wymieszaj, aż masa będzie jednolita Wsyp płatki owsiane i ponownie wymieszaj, tak by wszystkie płatki zostały pokryte masą. Odstaw na 5–10 minut, aby masa lekko zgęstniała.
  2. Formowanie ciasteczekW międzyczasie przygotuj dwie blaszki wyłożone papierem do pieczenia. Nabieraj masę łyżką i układaj na papierze porcje, lekko je spłaszczając, nadając ciasteczkom kształt. Włóż blaszki do lodówki i schładzaj przez 30–60 minut, aż ciasteczka zastyg­ną.

Podczas podgrzewania masy cały czas mieszaj ją. W przeciwnym razie może się przypalić lub powstaną nieprzyjemne grudki. Po połączeniu wszystkich składników pozostaw masę na 5-10 minut, by lekko zgęstniała. Wtedy łatwiej będzie ci formować ciastka. Formując je, lekko je spłaszczaj, ponieważ w ten sposób szybciej zastygną w lodówce.

Dlaczego warto jeść płatki owsiane?

Płatki owsiane to jeden z najbardziej wartościowych produktów. Są świetnym źródłem błonnika (zwłaszcza rozpuszczalnego, który zawiera beta-glukany), dzięki czemu obniżają poziom „złego” cholesterolu LDL, a także przyczyniają się do stabilizowania glukozy we krwi. Reguluje on także pracę jelit, zapobiega zaparciom.

Płatki owsiane są także źródłem witamin i minerałów, między innymi tych z grupy B, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. To też źródło żelaza, cynku i magnezu. Mają również działanie przeciwzapalne, przez co chronią komórki przed uszkodzeniami. Dodatkowo jest to bardzo wszechstronny produkt, ponieważ poza klasyczną owsianką można przygotować z niego też wspomniane ciasteczka, ale również placuszki, babeczki. To też świetny dodatek do różnych ciast oraz smoothie. Z pewnością zaskoczeniem dla wielu osób będzie to, że można zrobić nawet kotlety z płatków owsianych.

