Nie mam czasu na pieczenie, więc robię te czekoladowe ciasteczka. Obłędne, pyszne i pełne zdrowia

Różnego rodzaju wypieki to świetna alternatywa dla tradycyjnych ciast z piekarnika. Są one bardzo wygodne i szybkie w przygotowaniu, ponieważ nie wymagają długiego pieczenia. Do najpopularniejszych należy sernik na zimno lub ciasta z galaretką. Zazwyczaj jako spód wykorzystuje się wtedy herbatniki lub pokruszone biszkopty. Ja tym razem przygotowałam coś innego i o wiele zdrowszego.

Pyszne ciasteczka owsiane bez pieczenia

Moi bliscy poprosili mnie, żebym zrobiła „coś słodkiego”. Ja jednak nie miałam czasu na przygotowywanie skomplikowanych wypieków, więc przyrządziłam ciasteczka z płatkami owsianymi, których nie musiałam nawet piec. W ten sposób „przemyciłam” swojej rodzinie też coś zdrowego w postaci wspomnianych płatków.

Przepis: Ciasteczka owsiana Te ciasteczka smakują genialnie, a do tego zrobisz je bez wysiłku. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 696 w każdej porcji Składniki 60 g masła

200 g cukru

120 ml mleka

20 g kakao

170 g masła orzechowego

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

240 g płatków owsianych

duża szczypta soli Sposób przygotowania Mieszanie składnikówW średnim garnuszku połącz masło, cukier, mleko i kakao. Podgrzewaj, mieszając, aż składniki się rozpuszczą, po czym doprowadź do zagotowania i gotuj przez 2 minuty. Zdejmij garnek z ognia. Dodaj masło orzechowe, ekstrakt z wanilii oraz sól; dokładnie wymieszaj, aż masa będzie jednolita Wsyp płatki owsiane i ponownie wymieszaj, tak by wszystkie płatki zostały pokryte masą. Odstaw na 5–10 minut, aby masa lekko zgęstniała. Formowanie ciasteczekW międzyczasie przygotuj dwie blaszki wyłożone papierem do pieczenia. Nabieraj masę łyżką i układaj na papierze porcje, lekko je spłaszczając, nadając ciasteczkom kształt. Włóż blaszki do lodówki i schładzaj przez 30–60 minut, aż ciasteczka zastyg­ną.

Podczas podgrzewania masy cały czas mieszaj ją. W przeciwnym razie może się przypalić lub powstaną nieprzyjemne grudki. Po połączeniu wszystkich składników pozostaw masę na 5-10 minut, by lekko zgęstniała. Wtedy łatwiej będzie ci formować ciastka. Formując je, lekko je spłaszczaj, ponieważ w ten sposób szybciej zastygną w lodówce.

Dlaczego warto jeść płatki owsiane?

Płatki owsiane to jeden z najbardziej wartościowych produktów. Są świetnym źródłem błonnika (zwłaszcza rozpuszczalnego, który zawiera beta-glukany), dzięki czemu obniżają poziom „złego” cholesterolu LDL, a także przyczyniają się do stabilizowania glukozy we krwi. Reguluje on także pracę jelit, zapobiega zaparciom.

Płatki owsiane są także źródłem witamin i minerałów, między innymi tych z grupy B, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. To też źródło żelaza, cynku i magnezu. Mają również działanie przeciwzapalne, przez co chronią komórki przed uszkodzeniami. Dodatkowo jest to bardzo wszechstronny produkt, ponieważ poza klasyczną owsianką można przygotować z niego też wspomniane ciasteczka, ale również placuszki, babeczki. To też świetny dodatek do różnych ciast oraz smoothie. Z pewnością zaskoczeniem dla wielu osób będzie to, że można zrobić nawet kotlety z płatków owsianych.

Czytaj też:

Te niepozorne nasionka zaskoczyły naukowców. Mają moc, o której nikt wcześniej nie mówiłCzytaj też:

Ma tylko pięć składników i podbija serca dietetyków. Ten chleb z Lidla to prawdziwa perełka