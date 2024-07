Dietetyczka poleciła mi to zamiast owsianki. Posiłek jest tak sycący, że nie ma mowy o podjadaniu

Jaglanka jest idealnym pomysłem na zdrowe i sycące śniadanie. Gdy dietetyczka zaproponowała mi ten posiłek, byłam sceptyczna. Przywiązałam się do owsianki i nie byłam przekonana, czy łączenie kaszy z owocami mi się spodoba. Wiedziałam jednak, że w diecie istotne jest urozmaicenie. Spróbowałam więc kompozycji zaproponowanej przez ekspertkę. Okazało się, że moje obawy były nieuzasadnione. Danie zjadły nawet dzieci.

Jak przygotować pyszną jaglankę z owocami?

Pyszne śniadanie od dietetyczki jest w zasadzie dla każdego, a w diecie odchudzającej sprawdzi się wręcz idealnie. Kasza jaglana, która jest jego bazą, obfituje m.in. w białko, błonnik, witaminy z grupy B oraz potas i żelazo. To prawdziwa skarbnica cennych substancji.

Podobnie jest z owocami. Znajdziesz w nich mnóstwo witamin i korzystnych dla organizmu pierwiastków. W borówce amerykańskiej, kiwi i malinach obecnych jest także sporo antyoksydantów. Co więcej, ilość tych słodkich dodatków możesz dopasować do swoich upodobań.

Jaglanka z owocami to śniadanie idealne, po którego zjedzeniu nie ma się ochoty na podjadanie. Przy okazji robi się ją szybko. Wystarczy, że ugotujesz kaszę, doprawisz ja i udekorujesz owocami. Prościej się chyba nie da.

Przepis: Jaglanka z owocami Pyszne i zdrowe śniadanie od dietetyczki, które uchroni cię przed podjadaniem. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 561 w każdej porcji Składniki 100 g suchej kaszy jaglanej

500 ml mleka

1 duży banan

40 g borówki amerykańskiej

30 g malin

2 kiwi

4 łyżki rodzynek niesiarkowanych

1 łyżeczka miodu

sól Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówRodzynki wsyp do szklanki i zalej wrzątkiem. Odstaw na bok. Kaszę jaglaną dokładnie opłucz pod bieżącą wodą. Wsyp do garnka i zalej mlekiem. Doprowadź do wrzenia, wsyp szczyptę soli i zamieszaj. Gotuj na minimalnym ogniu i pod przykryciem około 13 minut. Gdy kasza wchłonie płyn, zdejmij ją z kuchenki. Umyj owoce. Banana obierz i pokrój w plastry, kiwi potnij w niedużą kostkę. Składanie jaglanki z owocamiKaszę jaglaną połącz z miodem i przenieś do miseczek. Ułóż na niej plastry banana, kawałkami kiwi, maliny, rodzynki oraz borówkę amerykańską.

Możliwe modyfikacje jaglanki

Zamiast mleka możesz użyć wody albo dowolnego mleka roślinnego. Jeśli nie masz alergii, polecam bogate w białko roślinny napój sojowy. Do jaglanki możesz dodać inne owoce niż w moim przepisie. Kieruj się sezonem i wybieraj to, co akurat jest tanie. Taka strategia to gwarancja świeżości.

Owoce jagodowe możesz zmiksować z odrobiną miodu lub syropu klonowego i polać nimi jaglankę. Będzie miała inną, ale nadal interesującą konsystencję. Ciekawym pomysłem na urozmaicenie jaglanki z owocami będą różne posypki. Postaw na kakao, nasiona chia, siemię lniane lub pokruszone orzechy laskowe czy włoskie, a będzie jeszcze zdrowsza.

