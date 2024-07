Mojej sałatce z ciecierzycy charakteru dodaje jeden zdrowy składnik. Zawsze mam go w domu

Sałatka z ciecierzycą to prosty pomysł na lekką kolację lub smaczny lunch do pracy. Wzbogacona o rzeżuchę staje się bogatsza i pełna wyrazu. Pokochałam ją od pierwszego spróbowania. Daj szansę tym pikantnym listkom — są wyśmienite.

Jak zrobić smaczną sałatkę z ciecierzycy?

Ciecierzyca smakuje dobrze z wieloma dodatkami, Tym razem podałam ją prosto z pomidorami, podsmażoną cebulką i czosnkiem, ogórkami kiszonymi, szczypiorkiem i sosem winegret.

Do sałatki dodałam jeszcze świeżą rzeżuchę. Danie od razu zyskało na smaku, a przy okazji dostarczyłam sobie mnóstwa cennych składników odżywczych. W niewielkich listkach obecne są bowiem takie pierwiastki jak potas, żelazo czy fosfor oraz liczne witaminy m.in. witaminy A, B12 i C. W rzeżusze znajdziemy także sporo błonnika i bardzo mało kalorii. Po pyszne kiełki warto zatem sięgać przez cały rok.

Przepis: Sałatka z ciecierzycy z rzeżuchą Pyszna i sycąca sałatka z dodatkiem zdrowych listków. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 376 w każdej porcji Składniki Na sałatkę: 1 puszka ciecierzycy

1 duży pomidor

2 ogórki kiszone

½ czerwonej cebuli

1 ząbek czosnku

30 g rzeżuchy

1 łyżka szczypiorku

1 łyżka oleju rzepakowego Na sos: 2 łyżki oliwy z oliwek

1 łyżeczka soku z cytryny

pieprz

sól Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówCiecierzycę odcedź, opłucz pod bieżącą wodą. Pomidora umyj. Pokrój w kostkę, usuwając pestki i sok. Podobnie przygotuj ogórki kiszone, a na koniec odciśnij je z nadmiaru soku. Cebulę oraz szczypiorek oczyść, posiekaj, Czosnek obierz z łupiny i pokrój w plasterki. Rzeżuchę umyj. Wykonanie sosu winegretW naczyniu połącz oliwę z oliwek i sok z cytryny. Dodaj szczyptę soli i około ½ łyżeczki pieprzu. Wymieszaj. Składanie sałatki z ciecierzycy z rzeżuchąNa łyżce oleju rzepakowego zeszklij cebulę. Gdy zmięknie, wrzuć czosnek i smaż jeszcze przez chwilę. W misce umieść ciecierzycę, ogórki, pomidora. Dodaj warzywa z patelni oraz dressing i wymieszaj. Posyp szczypiorkiem i rzeżuchą.

Możliwe modyfikacje sałatki z rzeżuchą

Do proponowanej kompozycji możesz dodać inne warzywa np. czerwoną paprykę czy rzodkiewkę. Pasować będzie też świeży ogórek zamiast kiszonego. Ciekawym pomysłem będzie też dorzucenie kostkę sera sałatkowego typu feta — z nim sałatka z ciecierzycy będzie się wydawała jeszcze lżejsza i przyjemna.

Jeśli marzy ci się jeszcze bardziej sycące i bogate w białko danie, dorzuć jajko ugotowane na twardo. Rzeżucha świetnie się z nim komponuje i po to połączenie smakowe zdecydowanie warto sięgać częściej niż raz w roku przy okazji Wielkanocy.

Jak podawać rzeżuchę?

Zielone listki są najzdrowsze na surowo, wiec, jeśli chcesz podgrzać sałatkę z ciecierzycy — np. po wyjęciu z lodówki — dodaj je już po wyjęciu z mikrofalówki lub wywożeniu na talerz.

Rzeżucha to nie tylko świetny dodatek do sałatki z ciecierzycy, ale też znakomite urozmaicenie kanapek. Układaj ją na wędlinach i pasztetach i dodawaj do warzywnych smarowideł – pikantny smak doda im wyrazu od razu.

