Ta sałatka to mój pomysł na lekki obiad lub dietetyczną kolację. Szybki i prosty przepis

Sałatki często goszczą na polskich stołach. Zazwyczaj pojawiają się w towarzystwie mięs lub innych potraw. Niewiele osób traktuje je jako pełnoprawny posiłek. Tymczasem niewiele trzeba, by zrobić z nich pyszne i pożywne danie główne. Moja popisowa sałatka obiadowa jest tego świetnym przykładem. Powstaje z kilku prostych, łatwo dostępnych składników. Jej przygotowanie zajmuje mi zwykle około 20 minut. Poznajcie przepis.

Jak zrobić szybką sałatkę na obiad?

Podstawą mojej sałatki jest makaron orzo (zwany również jako risoni). Wyglądem przypomina ziarenka ryżu. Jest drobny i świetnie łączy się z wieloma różnymi składnikami, na przykład warzywami, sosami czy ziołami. Ma w swoim składzie wiele witamin i mikroelementów, między innymi kwas foliowy, witaminy z grupy E, żelazo, cynk, potas i mangan. Zawiera też białko i błonnik, dzięki czemu syci na długo. Razem z kilkoma warzywami i fetą tworzy pyszny, pożywny posiłek, idealny na obiad.

Przepis: Sałatka makaronowa To świetny pomysł na lekki obiad, dietetyczną kolację lub szybki lunch. Wspaniale wyglada i jeszcze lepiej smakuje. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Składniki 200 g suchego makaronu orzo

250 g pomidorków koktajlowych

100 g sera feta

50 g czarnych oliwek

1 seler naciowy

1 papryczka chili

1 papryka

kilka suszonych pomidorów

szczypiorek

4 łyżki oliwy z oliwek

sok z połówki cytryny Sposób przygotowania Gotowanie makaronuUgotuj makaron zgodnie z przepisem na opakowaniu. Jeśli chcesz, by był al dente, skróć czas obróbki termicznej wskazany przez producenta o 2 minuty. Szykowanie składnikówUmyj warzywa. Usuń z papryki gniazda nasienne i pokrój ją na mniejsze kawałki. Pokrój też selera i oliwki. Pomidorki koktajlowe możesz przekroić na pół. Pokrój oliwki i posiekaj papryczkę chili. Jeśli nie chcesz, by była zbyt ostra usuń z niej nasiona. Odsącz suszone pomidory z zalewy. Możesz je pokroić na mniejsze kawałki. Posiekaj szczypiorek. Wymieszaj oliwę z oliwek z sokiem z cytryny. Łączenie składnikówPołącz ugotowany makaron z pozostałymi składnikami. Dodaj pokruszoną fetę. Polej wszystko oliwą z oliwek zmieszaną z sokiem z cytryny i posyp posiekanym szczypiorkiem. Całość wymieszaj.

Wskazówka: jeśli nie masz pod ręką makaronu orzo, zastąp go muszelkami, kokardkami lub świderkami. Pamiętaj, że nie musisz trzymać się wskazanego zestawu składników. Śmiało modyfikuj go zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Możesz dodać do sałatki smażonego lub gotowanego kurczaka, pokrojoną szynkę, tuńczyka, wędzonego łososia etc.

Sałatka z makaronem idealna na lunch

Sałatka z makaronem orzo to też świetny pomysł na lunch. Możesz zrobić ją wieczorem, schować do lodówki, a następnego dnia zabrać ze sobą do pracy lub na uczelnię. Pamiętaj, tylko by dobrze wszystko zapakować. Najlepiej sprawdzi się hermetycznie zamykany pojemnik lub szczelny słoik. Sos umieść w osobnym pojemniczku i dodaj do sałatki bezpośrednio przed spożyciem. Dzięki temu dłużej zachowa ona swoją świeżość. Poza tym unikniesz ryzyka, że sos gdzieś się wyleje i zabrudzi twoje rzeczy lub ważne dokumenty.

