Ten napój poleciła mi dietetyczka. To świetny pomysł na fit śniadanie w upalne dni

Mango lassi to napój pochodzący z Indii. Szybko zyskał jednak popularność na całym świecie, również w Polsce. Zresztą trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę wszystkie jego zalety. A jest ich naprawdę sporo. Mikstura doskonale orzeźwia i gasi pragnienie. W dodatku pozytywnie wpływa na układ trawienny i świetnie smakuje. Jej przygotowanie nie wymaga wykwintnych składników ani dużego doświadczenia. Wystarczy blender i parę łatwo dostępnych produktów, które można dostać w każdym sklepie spożywczym lub supermarkecie.

Jak zrobić mango lassi?

Receptura jest banalnie prosta. Wystarczy połączyć mango z jogurtem i przyprawami. Jeśli chcesz, by napój był bardziej sycący możesz dodać do niego garść płatków owsianych. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by zamienić jogurt na kefir lub maślankę. Zachęcam cię również do eksperymentowania z dodatkami. Smak mikstury świetnie wzbogaci nie tylko kardamon, ale również cynamon i kurkuma. Co więcej, te składniki podkręcą metabolizm i przyspieszą usuwanie toksyn z organizmu. To dobra informacja dla osób, które walczą z nadprogramowymi kilogramami i chcą zadbać o swoją sylwetkę.

Przepis: Mango lassi To świetna propozycja na śniadanie w upalne dni. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Indyjska Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 2 Składniki 2 mango

250 ml jogurtu naturalnego

szczypta mielonego kardamonu

2 łyżeczki płatków owsianych (opcjonalnie) Sposób przygotowania Robienie koktajluObierz mango ze skórki i pokrój na mniejsze kawałki. Wrzuć owoce do blendera razem z pozostałymi składnikami i zblenduj na gładką masę. Podawanie koktajluMożesz podawać koktajl z kostkami lodu.

Wskazówka: Dojrzałe mango jest słodkie. Dlatego koktajl nie wymaga dodatku cukru. Jeśli jednak zależy ci na tym, by go osłodzić, sięgnij po odrobinę naturalnego miodu.

Rada: Jeśli napój wydaje ci się zbyt gęsty, dodaj do niego trochę wody.

Dlaczego mango lassi to dobry pomysł na śniadanie?

Produkty używane do zrobienia mango lassi dostarczają organizmowi wielu składników odżywczych. Kefir maślanka lub jogurt to źródło łatwo przyswajalnego białka, które zapewnia uczucie sytości i poprawia pracę przewodu pokarmowego. Pozytywny wpływ na trawienie wybierają również przyprawy. Dzięki nim spalanie kalorii następuje szybciej. Zapobiegają też powstawaniu wzdęć, nadmiaru gazów oraz innych nieprzyjemnych dolegliwości gastrycznych. Mango, dzięki dużej zawartości błonnika, również reguluje pracę jelit i wspomaga odchudzanie. W dodatku ma w swoim składzie mnóstwo witamin i mikroelementów, na przykład cynk, fosfor, magnez, potas, sód, wapń i żelazo.

