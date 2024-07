Ta tania kasza pomoże ci zadbać o linię. Przepis na nią dostałam od dietetyczki

Polenta to prosty i smaczny posiłek, który dodatkowo pomoże zadbać o układ trawienny. Choć na diecie ważne są dobrze skomponowane dania, sprawny metabolizm też będzie sprzyjał osiąganiu założonych celów. Słodkie śniadanie czy deser w postaci kaszki kukurydzianej z owocami i orzechami sprawi, że utrata nadmiernych kilogramów stanie się prostsza.

Jakie zalety ma kasza kukurydziana i robiona z niej polenta?

Kasz kukurydziana, z której polentą się przygotowuje, bogata jest w błonnik pokarmowy. To właśnie on pomogą usprawnić działanie naszego układu pokarmowego. Spożywając polentę, będziemy zatem długo odczuwać sytość po posiłku i unikniemy niepożądanych nie tylko w czasie diety zaparć.

Kasza kukurydziana dostarczy nam również cennego dla układu nerwowego kwasu foliowego oraz licznych witamin m.in. A, C i E. Znajdziemy w niej też pierwiastki takie jak magnez, żelazo czy wapń. Warto zatem pokusić się o włączenie jej do jadłospisu również, by zadbać o zdrowie. Na szczęście jej przygotowanie to przysłowiowa bułka z masłem.

Jak zrobić słodką polentę?

Polentę o wiele częściej można spotkać w wersji wytrawnej. Za namową dietetyczki, przyrządziłam jednak słodki posiłek. Z przepisu, który dostałam, wyszedł mi gęsty i sycący pudding. Posłodziłam go miodem, ułożyłam na nim banana oraz orzechy i zjadłam ze smakiem. Był lepszy niż niejeden deser i nie pojawiła się chęć podjadania między posiłkami.

Przepis: Słodka polenta Pyszne śniadanie lub deser w formie puddingu. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 449 w każdej porcji Składniki 80 g kaszy kukurydzianej

500 ml mleka

2 łyżeczki miodu

1 duży banan

30 g orzechów laskowych Sposób przygotowania Gotowanie polentyW rondlu podgrzej mleko. Powoli wsyp do niego kaszę kukurydzianą, cały czas mieszając zawartość garnka. Gotuj na małym ogniu przez 15-20 minut. Mieszaj co jakiś czas, by nic nie przywarło. Gdy polenta zgęstnieje, zestaw ją z ognia. Podawanie posiłkuLekko ostudzoną polentę przenieś do miseczek i wymieszaj z miodem. Na wierzchu poukładaj plastry banana i pokruszone orzechy.

Możliwe modyfikacje polenty

Kaszę kukurydzianą na słodko możesz wzbogacić też o inne owoce. Doskonałym dodatkiem będą jagody, borówki amerykańskie czy porzeczki, które obfitują w antyoksydanty. Jeśli masz ochotę na bogatszą wersję polenty, dodaj trochę gorzkiej czekolady. Moja dietetyczka jest zdania, że 4 kostki od czasu do czasu są wręcz wskazane podczas diety. Możesz słodycz po prostu posiekać lub rozpuścić i polać nią owoce.

