Młode cukinie nadziewam prostym farszem i zapiekam. 15 minut roboty, a mam tani i pyszny obiad

Cukinie to bardzo wdzięczne warzywa, które można przygotować w wielu odsłonach. Dziś chciałbym ci przedstawić danie, które nie wymaga dużego zaangażowania ze strony kucharza. Jego przygotowanie zajmuje mi zwykle 15 minut. Pozostałą część pracy wykonuje za mnie piekarnik, a ja mogę się zrelaksować, czekając na ulubiony przysmak.

Jak zrobić faszerowane cukinie?

Recepta jest banalnie prosta. Wystarczy przekroić cukinie, wydrążyć je, a potem nadziać ulubionym farszem. Ostatni krok to umieszczenie warzyw w piekarniku. Do zrobiła tego przepisu najlepiej nadają się młode warzywa. Świetnie smakują od razu po upieczeniu, ale można je również serwować, gdy przestygną.

Przepis: Faszerowane cukinie To pyszne, proste i sycące danie. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 4 Składniki 2 cukinie

100 g żółtego sera Na farsz: 100 g czarnych oliwek

1 papryka

1 cebula

100 ml bulionu

3-4 pomidory

przyprawy

pół szklanki wody Sposób przygotowania Szykowanie cukiniCukinie umyj, wytrzyj, przekrój wzdłuż na połowę. Z każdej wydrąż miąższ z nasionkami. Nie wyrzucaj go. Wydrążone cukinie oprósz solą i pieprzem. Odstaw na 15 minut. Przygotowywanie warzywCebulę obierz z łupin. Z papryki i pomidorów usuń gniazda nasienne. Wszystkie warzywa pokrój w kostkę. Pokrój też oliwki i miąższ z cukinii. . Paprykę, miąższ i cebulę podduś na patelni. Przestudzone warzywa wymieszaj z pozostałymi składnikami na farsz. Dodaj przyprawy (pieprz, sól, oregano) Nadziewanie cukiniiCukinie napełnij przygotowanym farszem. Ułóż je w natłuszczonym naczyniu żaroodpornym, farsz polej bulionem. Cukinie posyp startym serem, podlej 1/2 szklanki wody. Pieczenie cukiniiCukinie piec w piekarniku przez około 25 minut w temperaturze 180 stopni.

Czym jeszcze nafaszerować cukinie?

W swoim przepisie wykorzystałam bardzo prosty farsz wegetariański. Opcji jest jednak znacznie więcej. Możesz nadziać cukinie mięsem mielonym, pieczarkami, różnymi rodzajami sera czy rozmaitymi warzywami. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, co najbardziej lubisz i jakie produkty masz pod ręką. Nie ograniczaj się tylko do jednego zestawu składników. Eksperymentuj z różnymi połączeniami smaków I sprawdź, które z nich najbardziej odpowiada twoim gustom.

Nadziewane cukinie – wskazówki

Do faszerowania najlepiej nadają się grubsze cukinie. Zmieszczą więcej nadzienia. Nie ubieraj warzyw ze skórki. Jest cienka i nie będzie przeszkadzała podczas jedzenia. Co więcej, zawiera sporo wartości odżywczych i dodaje potrawie wyjątkowego smaku. Warto podlać cukinie odrobiną bulionu lub wody. Dzięki temu zyskasz pewność, że po upieczeniu danie nie będzie suche. Poza tym parujący płyn sprawi, że warzywa szybciej zmiękną. Nie jest to jednak zabieg bezwzględnie konieczny. Nie musisz też podpiekać warzyw przed nadziewaniem. Młode warzywa nie potrzebują długiej obróbki termicznej

