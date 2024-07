Biorę 4 składniki i robię szybkie placuszki. To prosty sposób na pyszny „recykling” ryżu

Staram się nie marnować jedzenia. Dlatego, gdy zostanie mi ryż z obiadu, zawsze szukam sposobu, by ciekawie wykorzystać te resztki. Oczywiście można schować je do lodówki i przetrzymać do następnego dnia, ale wtedy zwykle nie są już tak smaczne. Znalazłam na nie lepszy patent – szybkie placuszki z 4 składników. Wszystkie produkty potrzebne do ich przyrządzenia z pewnością masz już w swojej kuchni.

Jak zrobić szybkie placuszki z ryżem?

Przepis jest banalnie prosty. Wystarczy wymieszać ugotowany ryż z jajkiem, żółtym serem i przyprawami, a potem usmażyć powstałą masę na niewielkiej ilości tłuszczu. Jeśli wykorzystasz obiadowe resztki, uwiniesz się ze wszystkim w piętnaście minut. Możesz też podszykować ryż wieczorem, by zaoszczędzić czas podczas przyrządzania placuszków. Jeśli ci się zbytnio nie śpieszy, sięgnij po surowy ryż i ugotuj go na sypko zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Warto przedtem przepłukać produkt pod bieżącą wodą, by pozbyć się nadmiaru skrobi.

Przepis: Placuszki z ryżem Zrobisz je bardzo szybko z kilku prostych i tanich składników. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 6 Składniki 100 g ugotowanego ryżu

60 g żółtego sera

1 jajko

pieprz

sól (opcjonalnie)

oliwa do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówZetrzyj ser na tarce o małych oczkach. Robienie masyWybij jajko do miski. Dodaj pozostałe składniki. Dopraw masę pieprzem i wymieszaj całość. Smażenie placuszkówNakładaj porcje masy na rozgrzaną patelnię z niewielką ilością oliwy. Smaż placuszki na złoty kolor z każdej strony.

Rada: Do przygotowania placuszków, wykorzystaj twardy żółty ser, na przykład cheddar, ementaler lub parmezan.

Wskazówka: Jeśli chcesz, możesz dodać do masy serowo-ryżowej również inne przyprawy. Dobrze sprawdzi się między innymi kurkuma. Uważaj, by nie przesadzić z ilością soli. Ryż i ser są już słone.

Z czym podać szybkie placuszki z ryżem?

Szybkie placuszki z ryżem możesz podać na wiele różnych sposobów. Świetnie komponują się z domowym sosem czosnkowym oraz pomidorowym albo jogurtowym dipem. Doskonale współgrają też z rozmaitymi sałatkami na bazie sezonowych warzyw, na przykład ogórków, pomidorów, cukinii, cebuli, marchewki, rukoli itp. Jeśli chcesz, by posiłek, był bardziej sycący podaj go z mięsnymi dodatkami (gulaszem, podsmażanym kurczakiem itp.). Placuszki dobrze smakują zarówno na ciepło, jak i na zimno.

