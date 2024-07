Zaskakująca zupa pomidorowa według Ewy Wachowicz. Odkryj tajemniczy składnik

Ewa Wachowicz jest bardzo aktywna w sieci. Prowadzi własną stronę internetową, na której publikuje różnego rodzaju przepisy. Często pokazuje jak zrobić tradycyjne polskie potrawy. Równie chętnie eksperymentuje. Dzieli się ze swoimi obserwatorami pomysłami na urozmaicenie dobrze znanych i lubianych klasyków. Tym razem „wzięła na warsztat” zupę pomidorową. Jej recepta na to danie zaskakuje. Nie znajdziecie w niej bulionu ani śmietany. W ich miejsce pojawia się natomiast pewien niecodzienny składnik.

Jak zrobić zupę pomidorową według Ewy Wachowicz?

Sekretem dania w wykonaniu Ewy Wachowicz jest mleczko kokosowe. Dzięki niemu zupa zyskuje kremową konsystencję. Nabiera też ciekawego smaku i aromatu. Jej przygotowanie nie zajmie wam wiele czasu. Najbardziej pracochłonnym etapem tego procesu jest podsmażanie warzyw na maśle. Reszta w zasadzie robi się sama i nie wymaga dużego zaangażowania. Musicie tylko pilnować, by zupa się nie przypaliła.

Przepis: Zupa pomidorowa według Ewy Wachowicz Ta wariacja na temat klasycznego dania zaskakuje smakiem. Musicie jej spróbow Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 6 Składniki 800 g przecieru pomidorowego

800 g mleczka kokosowego

1 marchewka

1 pietruszka

1 cebula

połówka selera

1 por (biała część)

2 łyżki masła klarowanego

1 łyżeczka kurkumy

1 łyżeczka papryki słodkiej

pół łyżeczki papryki ostrej

2 cm kawałek imbiru

sól

pieprz

sok z połowy limonki Sposób przygotowania Szykowanie składnikówObierzcie i posiekajcie cebulę. Umyjcie pozostałe warzywa. Usuńcie skórkę z marchewki, selera i pietruszki. Pokrójcie je w słupki, a białą część pora – w plastry. Podsmażanie warzywW dużym garnku rozgrzejcie masło klarowane. Podsmażcie na nim warzywa. Najpierw marchewkę, pietruszkę i selera. Po około 5 minutach dorzućcie cebulę. Gdy się zeszkli, dodajcie białą część pora. Doprawcie całość kurkumą i papryką, a następnie zalejcie mleczkiem kokosowym. Zetrzyjcie imbir na tarce i wrzućcie do warzyw. Gotowanie zupyPrzykryjcie garnek i gotujcie całość do momentu aż warzywa zmiękną. Jeśli zupa jest zbyt gęsta, dolejcie trochę wody. Na koniec dodajcie do niej przecier pomidorowy, sól, pieprz oraz sok z limonki. Podawanie zupyGotową zupę możecie zmiksować i posypać kolendrą lub natką pietruszki (ale nie jest to konieczne).

Wskazówka: Zamiast limonki możecie użyć cytryny.

Zupa świetnie smakuje w połączeniu z makaronem lub ryżem. Ewa Wachowicz poleca odmianę basmati.

Inne nietypowe dodatki do zupy pomidorowej

Jeśli lubicie eksperymentować w kuchni, spróbujcie różnych wariantów zupy pomidorowej. Wzbogacenie dania o mleczko kokosowe to niejedyny sposób, by urozmaicić jego smak. Możecie sięgać również po inne składniki. Dobrze sprawdzi się na przykład sok z pomarańczy, awokado, kukurydza, serek mascarpone czy czerwona soczewica. Uważajcie, by nie przesadzić z ilością tych „ulepszaczy”. W przeciwnym razie zupa straci swój pomidorowy charakter i stanie się po prostu niesmaczna. Dodawajcie wybrane składniki małymi porcjami i kontrolujcie smak potrawy. Dzięki temu najlepiej wyczujecie, jaka ilość danego produktu jest dla was optymalna.

Czytaj też:

Tę kwaśną zupę pamiętam z dzieciństwa. Teraz jem ją, by schudnąćCzytaj też:

Jak szybko oczyścić kurki? Patent Bosackiej bije na głowę wszystkie inne triki