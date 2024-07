Jak szybko oczyścić kurki? Patent Bosackiej bije na głowę wszystkie inne triki

Kurki zawierają wiele cennych związków ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. W ich składzie znaleźć można między innymi białko, beta-karoten, błonnik, a także witaminy z grupy B. Dodatkowo są źródłem przeciwutleniaczy, które chronią komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników odpowiedzialnych za przedwczesne starzenie oraz rozwój różnych chorób. Co więcej, te grzyby można wykorzystać na wiele rozmaitych sposobów. Przedtem trzeba je jednak bardzo dobrze oczyścić. Katarzyna Bosacka podpowiada jak to zrobić. Szybko, prosto i skutecznie.

Patent Katarzyny Bosackiej na oczyszczanie kurek

W jednym z najnowszych postów opublikowanych w mediach społecznościowych Katarzyna Bosacka zdradziła swoim obserwatorom patent na czyszczenie kurek. Jest bardzo szybki i banalnie prosty. Jedyne, co trzeba zrobić to dokładnie oprószyć grzyby mąką, a potem przełożyć je na sitko i dokładnie opłukać pod bieżącą wodą. Mąka, jak wyjaśniła Katarzyna Bosacka, oblepią wszystkie zanieczyszczenia, dzięki czemu łatwiej je będzie usunąć.

Inny sposób na czyszczenie kurek

Istnieje jeszcze jeden szybki patent na czyszczenie kurek, choć wymaga nieco więcej cierpliwości niż trik Bosackiej. Wystarczy posypać grzyby solą i zalać je przegotowaną wodą, a po kilku minutach przemieszać. Piasek i inne zanieczyszczenia z lasu, opadną na dno. Minusem tej metody jest to, że trzeba ją kilka razy powtarzać. Poza tym jej zastosowanie sprawia, że grzyby tracą jędrność i cenne wartości odżywcze.

Jak wykorzystać kurki w kuchni?

Kurki znajdują bardzo szerokie kulinarne zastosowanie. Świetnie komponują się z wieloma różnymi składnikami. Można je wykorzystać do zrobienia omletów, tart, zup, jajecznicy i rozmaitych sosów. Doskonale pasują zarówno do warzyw, mięs, jak i makaronów. Są również wspaniałą przekąską. Wystarczy poddusić je razem z cebulką, a na koniec posypać natką pietruszki lub inną zieleniną. Co więcej, grzyby nie wymagają długiej obróbki termicznej. Wystarczy im 15-20 minut na patelni.

