Mieszam 3 produkty i robię pyszne rogaliki. Pracy przy nich mało, za to radości z jedzenia co niemiara

Rogaliki to jedne z najpopularniejszych smakołyków. Są pyszne, a w dodatku uniwersalne. Można je zrobić nie tylko na deser, ale również na śniadanie. Doskonale pasują do porannej kawy lub herbaty. Co więcej, można je zabrać ze sobą do pracy, szkoły lub na uczelnię. To świetny pomysł na lunch i doskonała alternatywa dla różnych niezdrowych przekąsek pełnych pustych kalorii, takich batony i ciastka.

Jak zrobić domowe rogaliki z 3 składników?

Wystarczy połączyć ze sobą 3 produkty – zimne masło, mąkę oraz twaróg na sernik. Poszczególne składniki należy wymieszać w równych proporcjach. Każdy z nich powinien mieć taką samą wagę, czyli 300 gramów. Oczywiście, jeżeli chcesz przygotować więcej rogalików, możesz zwiększyć ilości tych artykułów spożywczych. Ze wskazanego przepisu wyjdzie około 30 małych rogalików.

Przepis: Rogaliki z 3 składników To świetna propozycja nie tylko na deser, ale również na śniadanie czy lunch. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 30 Składniki 300 g mąki pszennej

300 g twarogu na sernik

300 g zimnego masła Sposób przygotowania Robienie rogalikówWymieszaj w misce poszczególne składniki. Powinny utworzyć jednolitą masę. Uformuj kulę z ciasta. Jeśli chcesz przygotować mniejszą porcję rogalików, podziel ją na 2 części i jedną schowaj do lodówki. Pamiętaj, by zużyć ją w ciągu 2 dni. Chłodzenie ciastaOwiń kulę z ciasta folią spożywczą i schowaj do lodówki na 30 minut. Formowanie rogalikówSchłodzone ciasto rozwałkuj na stolnicy podsypanej mąką i podziel na trójkąty. Na środek każdego z nich nałóż odrobinę nadzienia (jeśli je wykorzystujesz). Zawiń ciasto zaczynając od podstawy. Pieczenie rogalikówWyłóż blachę papierem do pieczenia i umieść na niej rogaliki. Pamiętaj o zachowaniu odstępu między poszczególnymi przysmakami. Wsadź blachę do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni na około 20 minut.

Domowe rogaliki z 3 składników – wskazówki

Gotowe rogaliki zwykle posypuję cukrem pudrem lub dekoruję polewą z gorzkiej czekolady. Nie lubię zbyt słodkich wypieków. Dlatego na ogół rezygnuje z używania nadzienia. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by je wykorzystać. Możesz sięgnąć po dowolny dżem lub konfiturę. Moim zdaniem najlepiej sprawdzają się jednak przetwory zrobione z kwaśnych owoców, na przykład czarnej lub czerwonej porzeczki (bez dużych ilości cukru). Dobrym rozwiązaniem będzie też twaróg z odrobiną wanilii albo ugotowany budyń.

Jeśli chcesz dodać smakołykom więcej słodyczy, polej upieczone przysmaki domowym lukrem. Jego zrobienie nie wymaga wiele pracy. Wystarczy wymieszać ze sobą cukier puder i wodę. Powinny utworzyć jednolitą masę bez grudek o konsystencji ciepłego budyniu. Jeśli lukier wyszedł zbyt gęsty, zawsze możesz go nieco rozcieńczyć wzbogacając go o większą ilość płynu. Jeżeli natomiast jest zbyt rzadki, dodaj więcej cukru. Opisana wyżej metoda pozwoli ci również na zrobienie smakowych wersji polewy. Jedyne, co musisz zrobić to „doprawić” lukier sokiem z cytryny bądź ekstraktem z wanilii.

