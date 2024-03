Zawsze robię lukier z jednego z tych przepisów. Ozdabiam nim domowe wypieki – ciastka, babki, pierniczki i inne

Lukier tradycyjnie stosowany jest do ozdabiania ciast, ciasteczek, pierników, pączków oraz drożdżówek. W domu możesz szybko zrobić dwa rodzaje lukru. Pamiętaj, by rodzaj lukru dobrać m.in. do jego zastosowania. Kolorowy lukier powstaje dzięki dodatkowi barwników spożywczych. Sprawdź, jak zrobić idealny lukier.

Poszczególne rodzaje lukru różnią się pod względem składu, konsystencji oraz koloru, co jest szczególnie ważne przy wypiekach świątecznych. Obecnie w cukiernictwie stosowane są trzy podstawowe rodzaje lukru: lukier plastyczny, lukier klasyczny i lukier królewski. W zależności od użytych dodatków możesz zrobić w domu zarówno biały lukier, jak i kolorowy (np. czerwony, żółty, zielony) oraz lukier o wyrazistym smaku (np. lukier cytrynowy lub lukier truskawkowy). Jaki powinien być i jak nakładać lukier? Idealny lukier nie wsiąka w ciasto, tworząc na nim jednolitą powłokę. Aby zrobić lukier o właściwej konsystencji, musisz przestrzegać kolejności dodawania składników. Gotowy lukier powinien zostać użyty do dekoracji wypieków zaraz po przygotowaniu, bo szybko zastyga. Lukier można rozprowadzić na cieście przy pomocy łyżki lub skorzystać z rękawa piekarniczego, aby stworzyć zdobienia oraz napisy. Lukier z cukru pudru oraz wody nie nadaje się do wykonywania zdobień, ale można nim pokryć np. sernik, babeczki, szarlotkę, keks, pączki oraz kruche ciasteczka i pierniki. Do wykonywania zdobień stosowany jest gęsty lukier królewski, który powstaje z białka jaja kurzego, cukru pudru i odrobiny soku z cytryny. Lukier królewski idealnie nadaje się do dekorowania – jest gładki i szybko zastyga, tworząc twardą warstwę. Korzystając z rękawa cukierniczego, można wykorzystać lukier królewski do wykonywania napisów oraz rysunków na wypiekach. Cukiernicy tworzą z lukru królewskiego różne dekoracje przestrzenne, którymi zdobią m.in. torty. Aby zmienić smak tradycyjnego lukru, można dodać do niego sok z cytryny, inny sok owocowy (np. sok pomarańczowy) lub aromat do ciast (najlepiej o naturalnym składzie). Chcąc przygotować kolorowy lukier, możesz wykorzystać barwniki spożywcze, które kupisz m.in. w większości supermarketów, lub domowe sposoby barwienia lukru. Proporcje wody lub soku (np. z cytryny) oraz cukru pudru to 3 łyżki płynu na każde 10 łyżek cukru pudru. Poniżej znajdziesz przepisy na domowy lukier, który możesz wykorzystać np. do dekorowania wielkanocnych lub bożonarodzeniowych wypieków. Przepis: Lukier Lukier cytrynowy to idealny lukier m.in. do wielkanocnej babki, szarlotki, sernika, mazurka, pierników i kruchych ciasteczek. Jego lekki, orzeźwiający smak świetnie komponuje się także z delikatnym smakiem drożdżowych wypieków oraz rogalików z ciasta francuskiego i ciasta półfrancuskiego. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 390 Składniki 100 g cukru pudru

3 łyżki soku z cytryny Sposób przygotowania Połączenie składnikówCukier puder (100 g to 1/2 szklanki lub około 10 łyżek) przesiać przez sitko do miski. Dodać przecedzony sok z cytryny i mieszać za pomocą łyżki lub trzepaczki, aż powstanie jednolita masa bez grudek. Sprawdzenie konsystencji lukruIdealny lukier przypomina pod względem konsystencji ciepły budyń. Jeżeli lukier cytrynowy jest za gęsty, dodaj więcej soku z cytryny. Jeżeli lukier jest zbyt rzadki, dodaj nieco więcej cukru pudru. Konsystencja lukru zależy bowiem od granulacji użytego cukru pudru. Zastępując sok z cytryny wodą, można przygotować klasyczny lukier np. do szarlotki. Aby zmienić smak lukru, można dodać np. ekstrakt waniliowy, kilka kropli rumu, aromat migdałowy lub sok z pomarańczy. Do soku z cytryny można dodać również odrobinę żółtego barwnika spożywczego, wówczas lukier będzie miał intensywny kolor. Bez barwnika zrobimy biały lukier o smaku cytrynowym. Lukier królewski z białkiem jaja kurzego Aby zrobić lukier królewski, potrzebujesz białko jaja kurzego i cukier puder w proporcji 1:5 oraz kilka kropli soku z cytryny. Przepis: Lukier królewski Lukier idealny do dekorowania świątecznych wypieków. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki 1 białko (z jaja średniej wielkości)

150-160 g cukru pudru

kilka kropel soku z cytryny Sposób przygotowania Przygotuj składnikiCukier puder przesiej, aby nie było w nim w grudek. Do kubka wbij białko. Usuń z niego wszystkie włóka (białe cząstki). Dodaj cukier puder i kilka kropli soku z cytryny. Wymieszaj składnikiWymieszaj składniki, używając np. widelca. Potrzebują ręcznego mieszania przez ok. 15-20 minut. Lukier powinien być gładki i błyszczący. Lukier królewski można zabarwić na różne kolory, dodając barwniki spożywcze lub np. sok z borówek (lukier fioletowy), sok z buraka lub aronii (lukier czerwony), sok z marchwi (lukier pomarańczowy), sok ze szpinaku (lukier zielony). Kolorowym lukrem królewskim można ozdobić kruche ciasteczka i pierniki, które pieczemy m.in. na Wielkanoc i Boże Narodzenie. Czytaj też:

