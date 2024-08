Przepis na tę sałatkę przywiozłam z wakacji w Bułgarii. Przepada za nią sam Makłowicz

Lubisz lekkie przekąski? W takim razie sałatka szopska z pewnością przypadnie ci do gustu. Jest kolorowa, pyszna i łatwa w przygotowaniu. Zakochałam się w niej od pierwszego kęsa podczas wakacji w Bułgarii i postanowiłam, że nie mogę wrócić do domu bez przepisu na ten przysmak. Na szczęście udało mi się go zdobyć.

Sałatka szopska cieszy się dużą popularnością na Bałkanach, ale zyskuje też wielu zwolenników w innych regionach świata. Podobno do grona jej fanów zalicza się sam Robert Makłowicz. Nie sposób się temu dziwić. Przekąska zachwyca wyglądem i urzeka smakiem. Aż trudno uwierzyć, że składa się na nią wyłącznie kilka produktów. Większość z nich z pewnością masz już w swojej kuchni. Problemem może być zdobycie oryginalnego bułgarskiego sera szopskiego. Jeśli nie znajdziesz go w sklepach internetowych, użyj bryndzy lub fety. Świetnie go zastąpią. Jak zrobić sałatkę szopską? Wbrew pozorom przygotowanie szopskiej sałatki nie jest trudne ani pracochłonne. Wystarczy pokroić wszystkie składniki, zalać je prostym sosem, a potem dokładnie wymieszać. Ostatni etap to dekorowanie przysmaku, przy czym nie obowiązują tu żadne odgórnie narzucone zasady. Możesz puścić wodze fantazji. Wykorzystaj produkty, które masz akurat pod ręką. Ja sięgnęłam po czarne oliwki oraz natkę pietruszki, by dodać przekąsce więcej koloru. Przepis: Sałatka szopska Ten bułgarski przysmak zachwyca wyglądem i smakiem. Musisz go spróbować. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Bułgarska Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Składniki 1 czerwona papryka

1 cebula

3 pomidory

2 zielone ogórki

200 g sera szopskiego Na sos: pieprz

4 łyżki oliwy z oliwek

2 łyżki octu winnego Sposób przygotowania Szykowanie warzywUmyj warzywa i obierz cebulę z łupin. Z papryki, ogórków i pomidorów usuń gniazda nasienne. Pokrój je na mniejsze kawałki, ale niezbyt drobno. Robienie sosuPołącz oliwę z octem w osobnej miseczce i dopraw odrobiną pieprzu. Łączenie składnikówZalej pokrojone warzywa przygotowanym sosem i dokładnie wymieszaj. Możesz schować sałatkę na 10-20 minut do lodówki, by składniki lepiej się przegryzły, ale nie jest to konieczne. Wykańczanie sałatkiBezpośrednio przed podaniem dodaj do sałatki ser. Odsącz go z zalewy i pokrusz lub zetrzyj na tarce. Rada: Możesz wykorzystać różnokolorową paprykę (żółtą, czerwoną, zieloną itp.). Dzięki temu dodasz sałatce więcej barw i sprawisz, że będzie bardziej apetyczna. Człowiek najpierw je oczami. Świetnie sprawdzą się nie tylko surowe, ale również pieczone papryki. Wskazówka: Ocet winny możesz zamienić na sok z cytryny. Inne pomysły na szybkie i lekkie sałatki Jeśli spodobał ci się przepis na szopską sałatkę, wypróbuj również inne pomysły na lekkie przekąski, które świetnie sprawdzą się jako samodzielna przegryzka lub dodatek do obiadu. Możesz pokusić się o przygotowanie letniej sałatki w greckim stylu albo smacznej sałatki z rzeżuchą i ciecierzycą. Jeżeli lubisz niecodzienne połączenia smaków, sięgnij po recepturę na sałatkę z arbuzem i fetą. Ten przysmak nie tylko nasyci, ale również ugasi pragnienie w upalne dni. Czytaj też:

