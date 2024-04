Ekspresowa sałatka na grilla, dzięki której zawsze czuję smak lata. Kluczowy jest 1 składnik

Grillowanie to nie tylko pyszne jedzonko, ale też możliwość spędzenia wspaniałego czasu z bliskimi. Jest to swego rodzaju rytuał, który łączy ludzi i sprawia wiele radości. Jednym z największych atutów grillowania jest jego wszechstronność – najczęściej przygotowuje się klasyczne kiełbaski, ale można postawić też na inne rodzaje mięs. Ciekawym pomysłem jest również grillowanie chlebka, warzyw, a nawet owoców. Do tego wszystkiego idealnie pasują wiosenne, lekkie sałatki. Skorzystajcie z naszego przepisu, a gwarantujemy, że goście będą zachwyceni.

Jak zrobić sałatkę z truskawkami? Prosty przepis

Sałatka z truskawkami będzie wspaniałym urozmaiceniem. Z pewnością goście chętniej sięgną po ten właśnie przysmak niż po klasyczną surówkę colesław czy mizerię – one też są smaczne, jednak większości osób mogły się już nieco znudzić. Taka sałatka pozwoli wam też poczuć już smak lata. Jest naprawdę łatwa w przygotowaniu i wcale nie zajmie wam to dużo czasu. Co więcej, połączenie truskawek z takimi składnikami jak szpinak, ser feta czy orzechy, tworzy świetną kompozycję smaków i tekstur.

Przepis: Szybka sałatka z truskawkami Ta sałatka jest cudownie orzeźwiająca i od razu kojarzy się z latem Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 2 Składniki 200 g szpinaku

3 łyżki świeżej, posiekanej mięty

3 łyżki oliwy extra vergine

250 g truskawek

60 g sera feta

1 łyżka miodu

2 łyżki soku z cytryny

sól i pieprz

orzechy włoskie Sposób przygotowania Mieszanie płynnych składnikówNajpierw wymieszajcie oliwę, miód, sok z cytryny i 1 łyżkę mięty. Mieszanie pozostałych składnikówOpłuczcie i osuszcie szpinak. Następnie pokrójcie truskawki. Pokrójcie też ser feta, a jego kawałki obtoczcie delikatnie w świeżo zmielonym pieprzu i dwóch łyżkach mięty. Wszystkie składniki wymieszajcie, doprawcie solą i pieprzem, a na koniec polejcie dressingiem i dodajcie orzechy.

Jak urozmaicić klasyczne sałatki?

Przygotowanie sałatki, która smakuje jak ta z najlepszej restauracji, wcale nie jest takie trudne. Warto eksperymentować i łączyć ze sobą różne produkty. Takim ciekawym miksem jest kompozycja warzyw z owocami. Jest to sztuka balansowania między smakami. Świetnym pomysłem jest zrobienie sałatki z burratą i grillowanymi brzoskwiniami. Możecie również przyrządzić sałatkę z arbuzem i fetą. Cudownie komponuje się również bakłażan i granat, a także pomelo, burak i łosoś. Możecie połączyć również ryż, ogórka i papaję. Ciekawie smakuje również połączenie sałaty, soczewicy i winogron.

Jeśli nie macie jednak ochoty na łączenie warzyw z owocami w postaci sałatki, to koniecznie spróbujcie grillowanych ananasów z miodem lub innych owoców z grilla, na przykład grillowanych arbuzów. Są pyszne i gwarantujemy, że ich smak was naprawdę zaskoczy.

