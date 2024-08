Ten warszawski smakołyk to mistrzostwo świata. Znam wersję którą mogę się zajadać nawet na diecie

Wuzetka zwana tez torcikiem W-Z to znakomity deser na bazie kakaowego biszkoptu z delikatnym kremem, marmoladą i pyszną polewą z czekolady. Brzmi jak bomba kaloryczna, ale proste triki są w stanie ją „odchudzić”. Zresztą w diecie i tak liczy się umiar, a nie całkowita rezygnacja z ulubionych przysmaków. Pochodzącego z Warszawy przysmaku trzeba choć raz skosztować.

Skąd się wzięło ciasto W-Z?

Historia torciku W-Z rozpoczyna się w Warszawie. W latach 40. Cech Rzemiosł Spożywczych ogłosił konkurs na ciastko. Warszawskie Zakłady Ciastkarskie (WZC) zaprezentowały wtedy deser składający z się dwóch blatów biszkoptowych, pysznego przełożenia i prostej, acz urokliwej, dekoracji.

Jego nazwa według wielu badaczy wzięła się właśnie od nazwy przedsiębiorstwa, które wuzetkę stworzyło. Inni eksperci uważają, że ma ona związek z wybudowaną w końcówce lat 40. Minionego wieku trasą W-Z, na której końcu mieściła się kawiarnia W-Z licznie odwiedzana przez gości stołecznego kina Muranów. Jak było naprawdę, nie rozstrzygniemy, ale smak ciastka W-Z pozostał z nami do dziś.

Jak smakuje wuzetka?

Warszawskie ciastko łączy w sobie biszkopt kakaowy, marmoladę i krem z bitej śmietany. Jego wierzch wieńczy czekoladowa polewa i elegancki biały kleks ze śmietanki wyciskany przy pomocy szprycy. Barwa ciasta jest intensywnie czekoladowa i kusząca. Po spróbowaniu okazuje się miękka, wilgotna i sprężysta. Zawdzięcza to między innymi nasączaniu ponczem po upieczeniu.

Bita śmietana, która znajduje się wewnątrz, jest natomiast lekka niczym piórko i niesamowicie mleczna, a jej smak przełamują słodka marmolada ułożona pod spodem oraz dość lepka i intensywnie czekoladowa pomada znajdująca się na szczycie torciku W-Z. Opis zdecydowanie zachęca do skosztowania. Ja jakiś czas temu trafiłam na prosty patent na dietetyczną wersję wuzetki i od razu się w nim zakochałam.

Jak zrobić lekką wuzetkę?

Dietetyczna wersja warszawskiego ciastka wcale nie będzie pozbawiona smaku. W przepisie jest kilka zmian, ale mają one na celu zwiększenie korzyści ze spożycia słodyczy. Krem oprócz bitej śmietany będzie zawierał serek mascarpone. Do słodzenia wykorzystam niezawierający kalorii erytrytol, a polewę zrobię z udziałem odrobiny oleju rzepakowego. Poncz zastąpię jeszcze herbatą, by było lżej i zarazem bezpieczniej, bo bez dodatku alkoholu. Nie można sobie odmówić.

Przepis: Wuzetka w wersji fit Warszawskie ciastko na biszkopcie w nieco lżejszej wersji. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 35 min. Liczba porcji 15 Liczba kalorii 196 w każdej porcji Składniki 2/3 szklanki kakao

2/3 szklanki mąki pszennej

1 szklanka erytrytolu Na krem: 200 g serka mascarpone

150 ml śmietany 36%

1/3 szklanki erytrolu w pudrze Na polewę: 50 g gorzkiej czekolady

3 łyżeczki oleju rzepakowego Dodatkowo: 260 g powideł śliwkowych

100 ml czarnej herbaty Sposób przygotowania Pieczenie biszkoptuBiałka oddziel od żółtek. Ubij je na sztywną pianę, a następnie stopniowo miksuj z erytrytolem, dodając go stopniowo. Gdy piana będzie błyszcząca, pojedynczo wmiksuj żółtka. Kakao wraz z mąką i przesiej. Wsyp je do ubitej masy, mieszając tylko do połączenia się składników. Gotowe ciasto na biszkopt przełóż do wyłożonej papierem do pieczenia formy o wymiarach 25 cm x 37 cm i piecz w temperaturze 170 stopni Celsjusza przez 30 minut. Ostudź, a następnie przekrój na 2 blaty. Uszykowanie kremu z bitej śmietanyZimną śmietanę ubij przy pomocy miksera, stopniowo wsypując sproszkowany erytrytol. Następnie porcjami dodawaj mascarpone i miksuj, aż uzyskasz gęsty krem. Składanie i dekorowanie wuzetkiDolny blat ciasta skrop solidnie herbatą. Rozsmaruj na nim powidła śliwkowe. Wyłóż przygotowany krem i wyrównaj. Przykryj drugim biszkoptem, skrop herbatą. Wierzch ciastka WZ posmaruj czekoladą stopioną w kąpieli wodnej z dodatkiem odrobiny oleju rzepakowego i udekoruj wyciśniętą ze szprycy różyczką z bitej śmietany.

Jak podawać torcik W-Z?

Wuzetkę trzeba obowiązkowo zaserwować z kawą. Tak jej konsumpcję ukazano w kultowym filmie Miś i tak właśnie podawana była dawniej w warszawskich cukierniach. Jeśli mała czarna nie wchodzi w grę, warto uraczyć się filiżanką czarnej herbaty. Samo ciastko W-Z dodatków już nie wymaga, bo jest po prostu pyszne.

